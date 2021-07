Verucchio è il primo comune "Gentile" della regione: la cerimonia

Alla Rocca Malatestiana una partecipatissima cerimonia per la proclamazione di Verucchio primo Comune Gentile dell’Emilia Romagna. Appassionato dialogo di Daniel Lumera, chiuso da una meditazione collettiva Un salone della Rocca Malatestiana gremito da 120 persone – quante poteva ospitarne per le normative anti Covid, tanto da consigliare lo stop alle registrazioni già in mattinata – ha fatto lunedì sera da incantevole cornice alla cerimonia “in presenza” per la proclamazione di Verucchio primo Comune Gentile dell’Emilia Romagna avvenuta in streaming lo scorso 15 novembre con la firma sul Manifesto delle Città Gentili da parte della sindaca Stefania Sabba.

Gran cerimoniere è stato Daniel Lumera, riferimento internazionale delle scienze del benessere e fondatore dell’Associazione My Life Design Onlus da cui nasce il movimento collettivo nazionale della gentilezza che nell’occasione ha presentato il nuovo libro “La lezione della farfalla” scritto a quattro mani con la scienziata di Harvard Immaculata De Vivo. Un dialogo appassionato e coinvolgente quello con il giornalista Cesare Trevisani, un vero “nutrimento” chiuso con un momento di meditazione collettivo e la canonica corsa all’autografo sulla copia del libro. “E’ un grande orgoglio essere entrati a far parte del movimento delle Città Gentili, un riconoscimento che onoreremo continuando a cercare di trasmettere una certa impronta alla nostra azione amministrativa” commenta la sindaca Stefania Sabba, ringraziando “di cuore tutti gli intervenuti e Daniel Lumera, disponibilissimo e determinato a voler organizzare questa cerimonia in un momento di grandi impegni nella promozione del suo nuovo libro”.