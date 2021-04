Verucchio, inaugurata dal sindaco una nuova pizzeria d'asporto

Sabato inizia ufficialmente con il taglio del nastro del Sindaco di Verucchio Stefania Sabba l'avventura di Faccio Pizza a Villa Verucchio, che vede il ritorno dietro al banco della pizza di Roberto (per gli amici Rocco) storico pizzaiolo he ha sfornato pizze per generazioni e generazioni di (ex) giovani Villa Verucchiesi e non solo. In un momento così difficile a causa della pandemia Faccio Pizza punterà sulla qualità delle materie prime, le migliori farine biologiche ed impasti a lunga lievitazione, prodotti e fornitori a km 0, accompagnando il tutto da una ricercata selezione di birre artigianali, utilizzando produttori locali.