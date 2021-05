Via alla rivoluzione digitale di Rimini: il progetto di Laboratorio aperto e Regione

Sarà l’assessora regionale Paola Salomoni ad inaugurare mercoledì “Innovazione digitale: bene comune” la serie di “laboratori di cittadinanza digitale”, organizzati dal Laboratorio Rimini Tiberio, per cogliere le nuove sfide lanciate dall’Agenda Digitale Emilia-Romagna ADER - “Data Valley Bene Comune”. Undici talk rivolti all’intera comunità riminese per avvicinare cittadini, operatori, imprese al digitale quale strumento accessibile, democratico, inclusivo e prioritario per lo sviluppo sostenibile.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna che ha recentemente pubblicato la nuova dall’Agenda Digitale dal titolo “Data Valley Bene Comune”. Il documento regionale strategico contiene gli obiettivi e le azioni che la Regione intende attuare entro il 2025 per promuovere un ecosistema digitale regionale e rafforzare le opportunità di sviluppo economico e sociale del territorio emiliano-romagnolo. Due sono le pietre miliari alla base della strategia regionale: i dati e le tecnologie innovative come nuove risorse che devono essere messe a disposizioni di tutti e diventare “beni comuni” per migliorare la qualità della vita dei cittadini, facilitare il governo dei territori, produrre innovazione e salvaguardare l’ambiente. Otto, invece, le “sfide” accompagnano la conversione del territorio regionale in una “Data Valley”, ovvero un luogo dove le tecnologie digitali più innovative e l’uso diffuso dei dati diventino un “bene comune” per diffondere le competenze digitali, trasformare la pubblica amministrazione e i settori produttivi, connettere il territorio e contrastare marginalità geografiche e divari di genere.

In queste sfide, Rimini si pone come apripista e territorio pilota e lo fa attraverso lo strumento che, per sua natura, rappresenta l’hub locale dell’Agenda regionale: il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Nato nel 2016, il Laboratorio Aperto è oggi l’hub urbano, digitale e culturale di Rimini, che pensa per la città nuove strategie di attrattività e che valorizza il percorso che la città ha virtuosamente intrapreso in maniera inclusiva e partecipata.

“Innovazione digitale: bene comune” si inserisce in questa missione e, nel raccogliere le otto “sfide” dell’Agenda regionale, vuole concorrere a preparare la comunità riminese alla “rivoluzione” digitale in cui già siamo entrati. Per questa sua dimensione strategica, “Innovazione digitale: bene comune” si inserisce anche come contributo ispirazionale per il lavoro che la Provincia di Rimini, assieme al Piano Strategico, sta sviluppando per declinare a livello provinciale il “Patto regionale per il Lavoro e il Clima”.

L’evento di opening in programma mercoledì alle 17.30 vedrà la presenza dell’Assessora alla Scuola, Università, Ricerca e Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna, Paola Salomoni. Sarà un momento per comprendere come gli obiettivi e le strategie regionali in materia di innovazione digitale e tecnologica possono trovare applicazione pratica e concreta sul nostro territorio. Oltre all’assessore regionale, parteciperanno al talk l’Assessora all'Innovazione digitale, ricerca e sviluppo, servizi civici del Comune di Rimini, Eugenia Rossi di Schio, e il Presidente del Piano Strategico, Maurizio Ermeti.

Il programma, che entrerà nel vivo dal 9 giugno, con due incontri a settimana programmati ogni lunedì e mercoledì alle ore 17.30, affronterà tematiche trasversali che avranno nel digitale il denominatore comune. Gli incontri affronteranno temi tanto concreti quanto presenti nella vita delle comunità contemporanee: dallo sviluppo sostenibile alla cittadinanza attiva; dalla trasformazione digitale delle imprese e della pubblica amministrazione ai pericoli del digitale; dall’uso del digitale per la coesione tra territori e comunità al digitale quale strumento di contrasto al gender gap. Numerosi e autorevoli esperti accompagneranno, lungo tutto il percorso, questo “Viaggio nel digitale” che si concluderà a metà luglio. Tutti i talk saranno trasmessi live streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio.

L’intero programma è consultabile sul sito del Laboratorio Aperto al seguente link bit.ly/innovazione-digitale-bene-comune.

