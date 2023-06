VIDEO - “La Romagna è la vacanza degli italiani”, lo spot turistico in onda su Rai, Mediaset e La7

Lo spot ha ottenuto un vasto consenso sulle reti Rai, Mediaset e La7, e continuerà a essere proposto sui canali social, in particolare su una campagna prevista su YouTube per tre settimane

Proseguono le iniziative speciali in favore della Romagna. Tra queste sabato, 24 giugno, si terrà a Campovolo di Reggio Emilia, Italia loves Romagna, un concerto a favore delle popolazioni alluvionate nell’arena che può ospitare fino a 103mila posti. Tantissimi i personaggi della musica e dello spettacolo che si sono mobilitati in questo gesto d’amore per il nostro territorio, così duramente colpito. Nell’occasione sarà proiettato sul maxi schermo il video “La Romagna è la vacanza degli italiani”, lo spot di promozione turistica ideato da Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna e andato in onda sulle reti Tv nazionali per oltre 3 settimane. Sempre domani, il testo radiofonico dello spot sarà mandato in onda nei break della diretta del concerto su Rai Radio 2.

La promo, della durata di 30”, ha voluto toccare le leve dello spirito della Romagna, il carattere dei suoi abitanti vocati da sempre all’accoglienza e di un territorio dolce, tra passato e presente, per viaggiare sul filo dei ricordi attraverso filmati di repertorio e immagini contemporanee della Romagna come sinonimo, da sempre, di “vacanza degli italiani”, da cui deriva il relativo claim.

"Vi abbiamo visto cambiare e siamo cambiati insieme a voi. C'eravamo e ci saremo, oggi come allora, perché una cosa non cambierà mai: la Romagna è la vacanza degli italiani".

Una narrazione che racconta l’emozione del ritrovarsi in Romagna, nell’intreccio tra ieri e oggi, per coglierne l'anima genuina di una terra che non fa solo turismo, ma vuole fare accoglienza, ed è tutta un’altra storia.