VIDEO - Verucchio, "La storia continua": ecco l'emozionante filmato simbolo della ripartenza turistica

Conclusa la prima fase del progetto di rilancio della promozione turistica ribattezzato “Rebranding Verucchio”, l’amministrazione comunale è pronta per la seconda fase e per completare l’opera con la realizzazione di nuove brochure sulla storia, le bellezze e le esperienze promosse sul territorio.

“Si tratta di un progetto su più direttrici e in due atti che gode di un doppio finanziamento di Visit Romagna attraverso lo strumento del Ptpl, il Piano di Promozione Turistica Locale finanziato con la legge regionale 4/2016 per gli anni 2022 e 2023. Lo abbiamo affidato all’Agenzia Bbs Adv., che lo ha concretizzato con la produzione di video emozionali ed esperienziali da pubblicare sul nostro sito istituzionale e i nostri social, ma anche da condividere con le attività del territorio, con la stessa Visit Romagna e con i vari canali di comunicazione provinciali e regionali. Il secondo atto, in rampa di lancio, prevede invece la realizzazione di materiale cartaceo quale ad esempio nuove brochure e un aggiornamento dello stesso sito Internet e dei social con adattamento al playoff scelto per rappresentare il nostro comune. Ringraziamo il responsabile Francesco Manfredi e tutto il suo gruppo per l’ottimo lavoro svolto” spiegano la sindaca Stefania Sabba e l’assessora alla cultura Linda Piva".

“L’agenzia è entrata subito in sintonia con la nostra realtà e dopo una serie di incontri si è scelto il claim “La storia continua” per descrivere e promuovere al meglio Verucchio. Si è partiti quindi dal valore più noto e importante della nostra cittadina rappresentato dalla storia per poi espanderlo, trasformandolo nel motore che ha dato vita a tutto ciò che il comune oggi può offrire. I tre video realizzati nascono quindi con lo scopo di esprimere in modo cinematografico (alimentando quindi l’immaginazione di chi lo legge) il valore di Verucchio come luogo che ti racconta la sua storia, ti coinvolge con la sua cultura e le attività all’aria aperta e infine ti conquista con tutto ciò che viene citato in precedenza e anche con il buon cibo. Tutti di poco più di un minuto e in formato adatto alle varie piattaforme, sono mirati sulle diverse esperienze: uno al bike e alle opportunità di vivere la nostra realtà sui pedali, un secondo alla storia millenaria che va dai Villanoviani ai Malatesta e il terzo a tutte le esperienze che vengono offerte dal territorio. Appunto sport, vita en plein air, enogastronomia e paesaggio” ancora la sindaca Sabba e l’assessora Piva, per poi chiosare: “Siamo pronti a completare l’opera di un rebranding necessario per continuare a implementare l’offerta turistica e far conoscere sempre più in Italia e nel mondo una cittadina che nel 2023 sta registrando numeri record in fatto di arrivi, presenze e visite dei nostri gioielli culturali”.