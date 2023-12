Un videomapping da lasciare senza fiato, al Teatro Galli in quattro giorni quasi 8 mila visitatori

Sono 7.659 le persone che dal 23 al 26 dicembre sono entrate nella platea del teatro Galli per farsi avvolgere da "Renovatio Mundi", lo spettacolo di videomapping artistico che accompagnerà gli spettatori fino al nuovo anno. La spettacolare coreografia di luci, immagini e suoni, che trasforma il soffitto, la galleria e ogni ordine di palco del Teatro Galli in una tela di emozioni, ha attirato sin dal giorno della sua inaugurazione un vasto pubblico desideroso di vivere un'esperienza unica nel suo genere, capace di trasformare le superfici architettoniche in un grande osservatorio che apre le sue porte per immergere il pubblico nella ricca storia iconografica che caratterizza il tempio Malatestiano di Rimini.

La straordinaria installazione artistica ha colpito l’immaginazione degli spettatori, trasportandoli in un viaggio attraverso la storia e la cultura in un modo mai visto prima. Emozione, creatività, sinergia sapiente di suoni luci e colori, salendo per tutti gli ordini di palchi fino al soffitto scolpisce l'esperienza visiva in una danza vibrante di prospettive inedite.

"Renovatio Mundi", grazie alle nuove tecnologie abbinate alla ricerca iconografica della città – commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad - porta nuova luce sulla vivacità culturale e sulla capacità della nostra città di offrire spettacoli di altissima qualità che attraggono l'attenzione di un vasto pubblico. Un’occasione per continuare a valorizzare il nostro patrimonio artistico e storico in un periodo dell’anno in cui Rimini diventa sempre più meta di ricerca e di scelta per chi desidera fare una vacanza”

L’installazione artistica multimediale immersiva è a cura del direttore artistico Tiziano Corbelli e degli artisti visivi Andrea Bernabini e Sara Caliumi, sound designer Davide Lavia.

Tutti coloro che non hanno ancora avuto l'opportunità di assistere a "Renovatio Mundi" possono farlo fino al 31 dicembre. Orari: 27-28-29 dicembre dalle 23 all’1; 31 dicembre dalle 10 fino alle 3 del mattino; durata: 10 minuti. Ingresso: gratuito a gruppi ogni 20 minuti (senza prenotazione). Info: tel. 0541 704535.