Visit Rimini rimette in campo le guide con i city tour: si va alla scoperta del territorio

Questo fine settimana tornano i "Rimini city tour", la camminate culturali organizzate da Visit Rimini, in collaborazione con le guide turistiche e gli storici dell'arte di Guidopolis. Con l'ingresso in zona gialla dell'Emilia Romagna e la riapertura di musei e mostre, riparte cosi' anche l'offerta culturale rappresentata dai percorsi tematici lanciati durante le festivita' natalizie. I tour partono il sabato alle 15.30 e la domenica alle 10.30 dal Visitor Center della Rimini romana in Corso d'Augusto. Sono rivolti a tutti, residenti e turisti, giovanissimi e famiglie: la camminata dura circa 90 minuti.

Per questo fine settimana i Rimini City Tours sono dedicati alla "street art" riminese e ai luoghi della storia: sabato infatti e' in programma l'itinerario "Urban art: tracce di memoria sui muri della città", mentre domenica si andrà alla scoperta delle tradizionali mete storiche, a partire dai luoghi della storia romana fino a quelli della Rimini del '900. Il percorso di sabato attraverserà il pittoresco Borgo San Giuliano per arrivare al Ponte di Tiberio, mentre domenica le mete saranno l'Arco di Augusto, l'Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo in esterna, quindi la città del rinascimento con il Tempio malatestiano e Castel Sismondo, per passare al rinnovato Teatro Galli e al Cinema Fulgor fino al Grand Hotel. I tour possono raggiungere un numero massimo di 12 partecipanti e la guida avrà un microfono per consentire a tutti di ascoltare, mantenendo le distanze di sicurezza. La prenotazione può essere fatta anche in anticipo sul sito www.visitrimini.com nella sezione 'cosa fare' oppure presso uno degli Uffici Informazione e accoglienza turistica di VisitRimini (0541 51441); (costo del biglietto: 12 euro a persona per gli adulti e gratis per bambini fino ai 10 anni).