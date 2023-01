"WMF - We Make Future": le nuove frontiere dell’innovazione mondiale si danno appuntamento a Rimini

A Rimini va in scena la costruzione del futuro, anche a partire dalle più avanzate innovazioni tecnologiche esposte all'interno dell’area fieristica del WMF - We Make Future, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta.



Dopo gli oltre 300 espositori da 49 Paesi dell’edizione 2022 i padiglioni della fiera internazionale dedicata all'innovazione saranno nuovamente tappa obbligata per tutte le realtà che operano nei settori toccati dall'innovazione digitale: dall’intelligenza artificiale alla robotica, dal deep tech al martech, dalle startup internazionali al mondo digital fino alla space economy.



L’undicesima edizione del WMF, in programma dal 15 al 17 giugno presso la fiera di Rimini, intercetterà infatti tutti i trend del digital-tech, un’occasione unica di condivisione, formazione e informazione per un evento divenuto punto di riferimento internazionale e piattaforma di networking tra aziende, imprese, istituzioni, startup, innovatori e makers.

Ricchissimo il calendario della 3 giorni, che ha già svelato i primi 100 nomi che prenderanno parte al Festival.



“Attendiamo realtà e player da tutto il mondo” spiega Cosmano Lombardo CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF. “Ci raggiungeranno a Rimini corporate internazionali, fondi di investimento e startup, ma anche delegazioni istituzionali e territoriali dall’Italia e dall’estero, grazie alle collaborazioni strette durante tutto l’anno con i roadshow del Festival [...] L’area Fieristica sarà un vero e proprio evento da non perdere: le nuove frontiere dell’Intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie digitali saranno a disposizione di partecipanti e realtà che vorranno scoprirle, un’occasione unica in Italia per conoscere e entrare in contatto con realtà da tutto il mondo”.



Una fiera che sarà occasione di incontro tra il mercato italiano e quello internazionale, ricca di occasioni di networking con eventi dedicati: incontri B2B, business matching e colloqui di lavoro (nell’anno europeo dedicato alle digital skills). Da segnalare la molteplicità dei distretti tematici (AI, robotica, sostenibilità e climate change, cinema ed editoria tra gli altri) così come gli stage su Web Marketing e Innovazione - 77 nella passata edizione - per esplorare insieme temi come Metaverso, NFT, Aerospace, Creator Economy, E-commerce e tanto altro. All’Innovation Fair si potranno anche toccare con mano le nuovissime auto a guida autonoma, inediti prototipi automobilistici e partecipare ai test drive.



Riconosciuto come punto di riferimento europeo per il mondo startup, l’Innovation Fair del WMF avrà un intero padiglione dedicato al mondo startup e scaleup - italiano e internazionale - che potranno presentare la loro idea di business e incontrare aziende, imprenditori e delegazioni internazionali all’interno di momenti di business & networking.



Ampio spazio sarà infatti dedicato alle delegazioni di startup e investitori che da tutto il mondo raggiungeranno la Fiera di Rimini in occasione del WMF, un’opportunità per entrare in contatto, in un unico appuntamento imperdibile, con l’innovazione imprenditoriale globale, scoprendo le diverse sfaccettature del mondo dell’Open Innovation.



Anche quest’anno il WMF dedicherà ampio spazio al mondo della, insieme ai maggiori player di settore. Non mancheranno, infine, spettacolo e intrattenimento derivanti da un’incredibile applicazione di Robotica e Intelligenza artificiale: dopo aver ospitato - nel 2022 - il robot Sophia, il robot umanoide più avanzato al mondo, Spot, il robot quadrupede, e iCub, il robot umanoide dell’Istituto Italiano di Tecnologia, al WMF tornerà l’”uomo volante”, ovvero ladi Gravity Industries e giungeranno alcuni tra i migliori prototipi al mondo, pronti a mostrarsi alla variegata platea del Festival.