World Pizza Day: il 17 gennaio si celebra il piatto più amato nel mondo

Farina, acqua, lievito e svariate tipologie di condimenti: pochi e semplici ingredienti, per originare la pietanza salata più conosciuta, consumata ed apprezzata al mondo. La pizza, in particolare “l’arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano”, è stata riconosciuta dall'UNESCO nel 2017 come patrimonio immateriale dell'umanità , trovando nel 17 gennaio una giornata interamente dedicata a sè.

Dunque, mattarello in pugno e tutti pronti a festeggiare la Giornata mondiale della pizza ed i suoi "mille gusti".



Il ruolo della pizza è qualcosa che va oltre i semplici discorsi legati all’economia e la gastronomia, si tratta infatti di un simbolo inconfondibile della cultura italiana. Simile ricorrenza, inoltre, coincide con la festività di Sant’Antonio Abate, santo protettore di mugnai e pizzaioli. La ricorrenza, che celebra uno dei prodotti italiani più conosciuti a livello planetario, è legata alla valorizzazione del prodotto nella sua forma originale e della professione artigianale da cui ha origine, al di là delle innumerevoli variazioni nate dalla diffusione del piatto in tutto il mondo.



Dunque, quale migliore occasione di questa giornata, per festeggiare e rendere omaggio alla rotonda pietanza assaporandone una.

Non è necessario tuttavia spingersi fino a Napoli per mangiare un'ottima pizza. Anche a Rimini ci sono svariate eccellenze culinarie, in grado di "sfornare" e tenere testa alla città partenopea. A redigere la classifica dove è d'obbligo una sosta, ci ha pensato Tripadvisor stilando una classifica delle 10 migliori pizzerie della città.



Secondo il celebre portale seguito dai globetrotter, a guadagnarsi il primo posto è il ristorante "Lo Zodiaco" in Viale Regina Margherita. Con le sue 4,5 stelle e 6.513 recensioni sul popolare portale web di viaggi, che pubblica le recensioni degli utenti riguardo hotel, B&B, appartamenti, ristoranti e attrazioni turistiche ha sbaragliato la concorrenza.

Secondo gradino del podio, sempre con 4,5 stelle, per la pizzeria Grey situata in Via Lagomaggio. Medaglia di bronzo per la pizzeria "Da Biagio" su via Circonvallazione meridionale. A queste, seguono la "Brasserie" di via Lagomaggio, a Rimini, con con 2964 recensioni, "Al Moccolo" in Viale Catania,"Crostini e Vini" in Viale Mantova a Marebello e il "Bounty" sul lungomare di Rimini. Al decimo posto, con 537 recensioni, si colloca la pizzeria "Prima o Poi" .