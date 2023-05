Avocado: proprietà e benefici del verde frutto tropicale

L'avocado è un frutto tropicale che proviene dall'America Latina, ma che è molto usato anche in Occidente sia in ambito culinario che in ambito cosmetico. è un frutto tropicale. Si tratta di una specie arborea appartenente alla famiglia delle lauraceae. La sua polpa, di un colore indefinito tra il giallo e il verde, possiede un eccellente profilo nutrizionale. Un perfetto apporto energetico di vitamine e nutrienti, assolutamente benefici per la nostra salute.

Le nobili proprietà dell'avocado sono molteplici: contiene vitamina B, C, E, K, magnesio, fosforo, acqua, proteine e acidi grassi. È fonte di calcio, potassio, fibre. E di grassi: possiede l’acido oleico, cosi come l’olio d’oliva, un grasso monoinsaturo, famoso per gli effetti benefici sul sistema cardiovascolare e sul cervello.

Nonostante sia un frutto grasso ed energetico, è un alleato per chi segue diete dimagranti: le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie permettono di ridurre il grasso addominale e le patologie ad esso associate e possono dare anche un prezioso contributo anche al rallentamento del processo di invecchiamento cellulare. Ma l'avocado ha proprietà che non finiscono qui.

Proprietà e benefici

L'avocado è il frutto con più calorie in assoluto, ne ha ben 240 Kcal per circa 100 grammi, ma nonostante è un alimento dalle mille proprietà. L’alto contenuto di potassio, presente nell’avocado, permette di contrastare la cellulite e la ritenzione idrica, mentre le fibre favoriscono una migliore digestione e rallentano l’assorbimento dei carboidrati. Se consumato durante un pasto, in sostituzione ai grassi e in ridotte quantità (circa 80 gr al giorno), può aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di glicemia e di colesterolo nel sangue. Non solo, la presenza di acido folico rende l’avocado un alimento consigliato in gravidanza.§



E' una ricca fonte di calcio, fibre e grassi monoinsaturi, più comunemente noti come "grassi buoni", che aiutano a combattere il colesterolo e il diabete.

Facilita la digestione ed è utile per combattere problemi intestinali, come la dissenteria, ed è un’ottima fonte di vitamine, come A, D, E, K e B. Ultimo, ma non meno importante, l'avocado è ideale per le donne in dolce attesa, in quanto ricco di acido folico, e per i bambini.

L'avocado in ambito cosmetico

Non soltanto "tra pentole e fornelli". L'avocado è molto usato anche in ambito cosmetico, perché ricco di nutrienti ottimi per il benessere di pelle e capelli. È, infatti, un frutto idratante, emolliente e riequilibrante, e aiuta a reintegrare il film idrolipidico dell'epidermide. Ideale contro la pelle secca, soprattutto sotto forma di olio o crema viso, l'avocado dona elasticità e tono alla pelle disidratata.

Lo stesso vale per i capelli: questo frutto contribuisce, infatti, a idratare e nutrire in profondità tutta la struttura del capello. È particolarmente indicato quindi, per chi ha capelli secchi, sfibrati e privi di volume.