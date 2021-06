Il segreto per friggere senza olio e grassi

Come fare per friggere senza usare olio, burro e grassi e ottenere una frittura sana e croccante?

La frittura è uno di quei comfort food a cui in pochi sanno resistere, senza olio saturo diventa irresistibile: croccante, buona e golosa, ma ricca di grassi e calorie.

Questo significa che se si è a dieta o si ha problemi di salute bisogna rinunciare alla frittura? La risposta è no! Tutto sta a come si frigge.

Oltre alle soluzioni tecnologiche che ci permettono di friggere senza olio, come le friggitrici ad aria, esiste un ingrediente che ci permette di friggere senza olio né grassi vegetali o animali e di ottenere una frittura sana e croccante.

Come friggere senza olio

È possibile ottenere una frittura leggera, croccante e a basso contenuto di grassi, utilizzando al posto dell’olio e burro, il glucosio in polvere, uno zucchero naturale estratto dall'uva che fonde tra i 160 °C e i 190°C senza diventare caramello.

Utilizzare il glucosio in polvere è un metodo di frittura alternativo, meglio conosciuto come "fritto non fritto", utilizzato soprattutto nella cucina molecolare, è semplice da provare anche nelle preparazioni casalinghe. Grazie alla sua conduzione del calore elevata, il glucosio in polvere permette infatti di ridurre i tempi della frittura, mentre la sua viscosità dona croccantezza ed evita l’effetto “spugna” negli alimenti fritti.

Pasticceria, gelateria e, in generale, nell’arte culinaria il glucosio in polvere viene ampiamente utilizzato per le sue note peculiarità di legare e stabilizzare sapientemente gli alimenti; viene usato anche come anticristallizzante e per diminuire il punto di congelamento nei prodotti conservati a temperatura sotto zero, come gelati e semifreddi.

Come friggere con il glucosio in polvere

Per friggere con il glucosio in polvere basta metterlo in una pentola e riscaldarlo, mescolando delicatamente e con continuità fino a quando non sarà sciolto. Raggiunta la temperatura di 160°, il glucosio in polvere sarà completamente fuso, diventando trasparente: questo è il momento in cui si potranno immergere gli alimenti da friggere, continuando a mescolare fino a che non saranno dorati.

Una volta pronti, solleva i cibi fritti con una schiumarola e sistemali su carta da cucina per alcuni minuti, così da eliminare l'eccesso di glucosio.

Suggerimenti e consigli

Attenzione alla caramelizzazione durante la frittura con il glucosio in polvere : se la temperatura supera i 190°, il glucosio in polvere caramellizza e comincia a fumare. Aiutati sempre con un termometro da cucina per verificare che la temperatura della frittura rimanga sempre tra i 160° e 190°C.

con il : se la temperatura supera i 190°, il caramellizza e comincia a fumare. Aiutati sempre con un termometro da cucina per verificare che la temperatura della frittura rimanga sempre tra i 160° e 190°C. Il glucosio in polvere è ideale per friggere i cibi dolci e può essere efficacemente utilizzato anche per friggere i cibi salati: per eliminare il retrogusto dolciastro, infatti, basterà inserire nella pentola da frittura due foglie di porro, oppure avvolgere gli alimenti da friggere in foglie di lattuga, di porro o di verza.

è ideale per friggere i cibi dolci e può essere efficacemente utilizzato anche per i cibi salati: per eliminare il retrogusto dolciastro, infatti, basterà inserire nella pentola da frittura due foglie di porro, oppure avvolgere gli alimenti da friggere in foglie di lattuga, di porro o di verza. Per la frittura degli alimenti non è possibile utilizzare lo sciroppo di glucosio , né altri zuccheri: solo il glucosio in polvere privato dell'acqua, infatti, permette di avere un range di temperatura ampio senza correre rischi di rovinare gli alimenti.

degli alimenti non è possibile utilizzare lo , né altri zuccheri: solo il glucosio in polvere privato dell'acqua, infatti, permette di avere un range di temperatura ampio senza correre rischi di rovinare gli alimenti. Gli alimenti fritti nel glucosio in polvere saranno più gonfi rispetto a quelli fritti in olio o burro: il cibo, infatti, aumenta di volume grazie all'evaporazione dell'acqua interna.

Glucosio in polvere: dove acquistarlo

Procurarsi il glucosio in polvere non è facilissimo, ma è possibile ordinarlo in alcune farmacie, acquistarlo nei negozi specializzati di dolci e pasticceria oppure online, ricevendolo comodamente a casa in pochi giorni. Su Amazon sono disponibili alcune opzioni di glucosio in polvere di ottima qualità e abbastanza economiche: ecco quali sono!

