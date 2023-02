Dieta vegetariana: pro e contro di un'alimentazione senza carne

Negli ultimi anni la dieta vegetariana si è consolidata tra le abitudini alimentari di una parte della popolazione italiana. Sempre più forte è la consapevolezza che una dieta basata prevalentemente sul consumo di alimenti vegetali possa favorire la riduzione del rischio di sviluppare patologie croniche, tra cui i tumori. Contemporaneamente si è sempre più diffusa anche l’idea che le scelte alimentari possono influenzare la salute del nostro pianeta.

Le motivazioni per cui aderire a questo modello di alimentazione sono quindi numerose, ma ci sono delle attenzioni da prestare quando si sceglie di cambiare le proprie abitudini alimentari.

La dieta vegetariana per essere realmente sana deve essere equilibrata. Se si decide di non mangiare più carne, almeno all'inizio, può risultare molto utile rivolgersi ad un nutrizionista specializzato, perché il fai-da-te senza una corretta cultura alimentare può portare a ingrassare e a non assumere i nutrienti necessari in modo adeguato.

Ma quando la dieta vegetariana è seguita correttamente risulta essere una scelta alimentare “salutare e nutrizionalmente adeguata”, secondo l'American Dietetic Association.

Tra i grandi medici italiani che hanno fermamente sostenuto l'importanza di seguire una dieta vegetariana non possiamo non citare il Prof. Umberto Veronesi, noto oncologo. La dieta vegetariana di Veronesi è alla base di molti percorsi di cura di malattie tumorali e di prevenzione.

Per essere equilibrata, una dieta vegetariana deve essere il più possibile completa e varia, includendo tutti i macronutrienti come carboidrati, proteine e grassi, senza escludere anche latte, formaggi e uova, scegliendo i legumi e le verdure come fonti proteiche.

Nel caso in cui vi siano delle necessità, come nel caso della carenza di vitamina B12 o della carenza di ferro, sarà indispensabile avere alcune accortezze, come l'abbinamento di legumi e verdure ricche di ferro (ad esempio gli spinaci) a una fonte di vitamina C, come il limone spremuto sopra, che aiuta il ferro a essere assimilato, oppure intervenendo con l'assunzione di integratori alimentari adeguati sotto il controllo medico.

Ma quindi la dieta vegetariana fa bene o male? Esistono, come nella maggior parte dei casi, dei pareri discordanti.

Sebbene nella composizione nutrizionale degli alimenti sono presenti in quantità differente i diversi nutrienti (carboidrati, proteine, grassi, vitamine e minerali), alcuni elementi sono esclusivi del mondo vegetale (cereali, legumi, frutta fresca e a guscio, verdura e semi oleosi).

Fibra alimentare

Le fibre alimentari non sono un nutriente vero e proprio ma un insieme di composti che svolgono numerose azioni positive per la salute, in particolare nell’ultimo tratto dell’apparato digerente (il colon-retto).

Malgrado il nostro organismo non possieda gli enzimi necessari per digerire le fibre, i microrganismi che popolano il tratto intestinale possono utilizzarle come nutrimento, producendo dei metaboliti dagli effetti benefici per la nostra salute. Le fibre favoriscono quindi la proliferazione di microrganismi più utili per noi.

Le azioni positive delle fibre alimentari non finiscono qui. Una volta giunte nell'intestino, facilitano il transito, regolano l'assorbimento di altre sostanze nutritive, favorendo un maggiore senso di sazietà, diminuendo i livelli nel sangue di trigliceridi e colesterolo e riducendo il carico glicemico dei pasti.