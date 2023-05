Miele: varietà, proprietà e benefici del prezioso "nettare dorato"

Grande protagonista dei mesi freddi perché si trasforma in una coccola dolce dentro una bevanda calda, delizioso ingrediente protagonista di ricette dolci e salate, trucchetto irrinunciabile per una skincare delicata e alleato della nostra salute grazie alle sue tante proprietà: il miele è un prezioso dono della natura a cui è difficile rinunciare. Noto già in tempi antichissimi e considerato un bene pregiato per pochi fortunati, nel tempo si è affermato come prodotto dalle proprietà miracolose. È infatti noto come amico del cuore perché riduce l'aggregazione delle piastrine, è un potente antinfiammatorio ed è il rimedio naturale numero uno in caso di bronchiti e raffreddori perché, grazie ai suoi 13 lattobacilli, disidrata la componente batterica rendendola più facile da aggredire da parte del sistema immunitario.

È anche un ingrediente incredibilmente versatile: dal tradizionale latte e miele (toccasana per mal di gola e colesterolo, oltre che bevanda fortemente raccomandata per conciliare il sonno) a estroso tocco di gusto nei cocktail, si presta a ogni sorta di preparazione per ogni voce del menù, dall'antipasto al dessert. È anche irrinunciabile per chi cerca una scorta di energie durante lo sport. In natura esistono più di 300 varietà di miele, di cui circa una 60 vengono prodotte soltanto in Italia. Ogni miele ha caratteristiche specifiche che lo rendono unico rispetto agli altri, il tutto grazie alla sua composizione, e un sapore particolare per ogni gusto. Questo è tutto quello che c'è da sapere sulle proprietà del miele e sulle sue specifiche varietà più richieste.

Miele: proprietà e benefici

Il miele è essenzialmente zucchero puro, senza grassi e solo qualche traccia di proteine e fibre ma è molto ricco di composti vegetali salutari, noti come polifenoli, e svolge un ruolo in molti rimedi casalinghi e trattamenti di medicina alternativa. Il miele può essere utilizzato come sostituto dello zucchero, per addolcire yogurt e tè, ma anche per preparare dolci stuzzicanti, garantendo al tuo corpo il boost di antiossidanti di cui ha bisogno.

Ricco di antiossidanti

Il miele di alta qualità, ovvero quello minimamente lavorato, biologico e crudo, contiene molti importanti composti vegetali bioattivi e antiossidanti, come i flavonoidi e gli acidi fenolici. Le proprietà antiossidanti dei polifenoli che contiene aiutano a spegnere i radicali liberi e riducono il rischio di danni ai tessuti e alle cellule. La presenza di antiossidanti contribuisce a combattere anche l ' invecchiamento precoce , il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache.

Molto meglio dello zucchero

Quando si tratta di gestione della glicemia, il miele può offrire diversi benefici rispetto allo zucchero normale . Sebbene il miele aumenti il livello di zucchero nel sangue proprio come fanno altri tipi di zucchero, gli antiossidanti che contiene possono aiutare a proteggere dalla sindrome metabolica e dal diabete di tipo 2. Tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene il miele possa essere leggermente migliore dello zucchero raffinato per le persone con diabete, dovrebbe comunque essere consumato con moderazione.

Alleato contro infiammazioni e scottature

Che tu stia soffrendo di scottature solari o semplicemente provando una lieve irritazione alla pelle, il miele è l’alleato perfetto da tenere sempre a portata di mano. Grazie alle sue proprietà lenitive e antibatteriche, il miele è ideale per ridurre lievi ustioni, arrossamenti e persino cicatrici, in quanto lenisce e idrata la pelle, aiutandola a mantenerla giovane.

Rimedio contro occhiaie e rughe

Un cucchiaino di miele è il rimedio ideale contro il mal di gola, ma anche sulle occhiaie. Proprio per le sue qualità idratanti, il miele ha anche un effetto rimpolpante che può aiutare a ridurne al minimo l'aspetto e ad ammorbidire le rughe. Applica il miele sulla pelle umida e appena lavata e lascialo riposare per alcuni minuti prima di risciacquare.

I benefici del miele per i capelli

Il miele è ricco di antiossidanti che aiutano a migliorare la salute del cuoio capelluto. È anche altamente idratante, il che, a sua volta, migliora la salute dei capelli e ne controlla il livello di idratazione, evitando che le ciocche diventino fragili e danneggiate.

Miele, tutte le varianti da scoprire

Oggi possiamo facilmente trovare - sia online che ai mercatini di zona - tantissime varietà di miele, ognuna caratterizzata da un gusto, un sapore, un colore caratteristici e da una serie di benefici per la salute importanti da scoprire. Le diverse tipologie vengono classificate in base all'origine del fiore, ma il sapore può cambiare anche di molto tra fiori uguali estratti esattamente nello stesso luogo. Ciò dipende dalla differenza di temperatura o dalla quantità di precipitazioni che ne hanno caratterizzato in modo unico la crescita. Com'è facile intuire, inoltre, il miele di colore più chiaro tende ad avere un sapore più delicato rispetto a quello più scuro.

In generale, il miele si può classificare in due modi: grezzo o lavorato. Il primo non viene pastorizzato, viene lavorato il minimo indispensabile, è naturale al 100% senza aggiunte e tende a formare cristalli. Quello lavorato, invece, è quello considerato "industriale" ed è meno ricco di proprietà perché viene riscaldato a temperature più alte e imbottigliato in serie con conseguente perdita di vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali. Sebbene spesso sia più comodo il miele del supermercato, se vogliamo godere del massimo del sapore, della purezza e della qualità dovremmo optare per quello grezzo.

Quali sono le proprietà del miele sulla salute? Scopriamole analizzando le varietà più gettonate.

Miele di acacia

L'acacia è una delle varietà di miele più popolari. Chiaro e limpido, è caratterizzato da un delicato sapore floreale dovuto al dal nettare dei fiori della robinia. L'alta concentrazione di fruttosio aiuta il miele di acacia a mantenere il suo stato liquido per un lungo periodo di tempo, ma il suo basso contenuto di saccarosio lo rende una scelta ideale per i diabetici. Essendo una ricca fonte di proprietà antinfiammatorie, è il più adatto da utilizzare in caso di disturbi respiratori. Nel latte e nelle tisane è semplicemente delizioso!

Miele di castagno

Dal sapore complesso e intenso, con un profumo avvolgente e caratteristico, il miele di castagno è una scelta per intenditori. Oltre a essere un'ottima fonte di proteine, vitamine B e C e di sali minerali (come manganese, potassio, calcio e soprattutto ferro), possiede verificate proprietà antinfiammatorie e antibatteriche.

Miele di girasole

Il miele di girasole è molto utilizzato per la sua dolcezza garantita dall'alta concentrazione di glucosio - che lo rende poco adatto ai diabetici - e per il suo sapore leggero e delicato. Antinevralgico e febbrifugo, pare sia un valido aiuto (non verificato scientificamente) per abbassare il livello di colesterolo.

Miele di tiglio

Il miele di tiglio è amatissimo per il suo gusto pungente e particolare, per il suo colore bianco caratteristico e per l'eccezionale versatilità del sapore che si sposa con ogni altra nota gustativo. Viene prodotto dai fiori di tiglio color crema e vanta una nota fresca, gradevole e simile al legno. È un must assoluto nei periodi di stress: considerato potente anti-spasmodico, agisce come calmante del sistema nervoso e contrasta gli stati ansiosi. Utile in caso di insonnia e notti agitate, viene utilizzato anche nel trattamento di raffreddore, tosse e bronchite.

Miele di faggio

Conosciuto anche come miele di melata, viene creato a partire dalla linfa prodotta dagli afidi sulla corteccia dell'albero di faggio e successivamente raccolta dalle api. Fatene scorta per l'inverno perché potenzia le difese immunitarie, aiuta l'apparato digerente ed è spesso usato come integratore naturale di sostanze primarie grazie al suo incredibile valore nutrizionale.

Miele di eucalipto

Il miele di eucalipto è un must per l'inverno: è considerato un vero e proprio miele medicinale utilizzato per curare il raffreddore, i problemi del tratto respiratorio e dal mal di testa. Pungente e particolare, non piace a tutti.

Miele di Manuka

Originario delle zone costiere della Nuova Zelanda, il miele di Manuka viene raccolto dal fiore dell'albero del tè. È ricco di proprietà antibatteriche che aiutano a trattare efficacemente ulcere gastriche, mal di gola, raffreddore, indigestione, ma anche acne e brufoli. Il sapore del miele di Manuka varia a causa della diversa provenienza, ma di solito vanta un retrogusto robusto che permane a lungo sul palato.

Miele di arancio

Il miele di arancio è una bomba fruttata con il suo fresco profumo e un fragrante gusto agrumato che lo rendono perfetto per la pasticceria. È noto per il suo effetto rilassante e calmante: viene spesso consigliato per alleviare gli stati d'ansia, per contrastare mal di testa e vincere l'insonnia. Aiuta la digestione dopo un pasto eccessivamente abbondante e pare stimolare l'appetito.

Miele di Kanuka

Il miele di Kanuka (Kunzea ericoides è il nome botanico), un lontano parente del miele di Manuka (Leptospermumscoparium), è meno noto, ma vanta comunque proprietà uniche. Il Kanuka contiene infatti alti livelli di composti fenolici ideali per stimolare il sistema immunitario e godere di un effetto antinfiammatorio. È un alleato nella cura della pelle e può essere utile nella gestione di acne, rosacea ed herpes labiale.