Pompelmo: benefici e controindicazioni dell'agrume dalle innumerevoli proprietà

Il pompelmo è un frutto straordinario. Un agrume dissetante dal retrogusto amarognolo con autentiche proprietà nutrizionali e salutari. Esistono tre varietà di pompelmo: giallo, rosa e rosso. Sarà per il suo gusto più dolce, ma quello rosa è la varietà più amata e consumata. Deriva dall’unione di un pompelmo e un'arancia; motivo per cui è presente una maggiore quantità di fruttosio. È ricco di numerose vitamine, sali minerali, fibre e aminoacidi a fronte di una bassissima percentuale di calorie. Attenzione però perché alcuni studi hanno dimostrato che l’assunzione del pompelmo comporta anche delle controindicazioni. Scopriamo allora quali sono i benefici ed effetti collaterali del pompelmo.



Le varietà

Pompelmo giallo o bianco

Questa varietà di pompelmo è riconoscibile per la polpa di colore chiaro e il sapore particolarmente aspro. Il pompelmo giallo è particolarmente ricco di vitamine, calcio, potassio, magnesio e fosforo, oltre che di flavonoidi che gli conferiscono preziose proprietà antiossidanti, che svolgono un’azione contrastante nei confronti dei radicali liberi. Il pompelmo giallo pulisce il tratto intestinale e l’apparato digerente; è povero di calorie e ha un effetto diuretico sull’organismo.



Pompelmo rosa

Grazie al suo gusto un po’ più dolce rispetto a quello giallo, il pompelmo rosa è molto più apprezzato: si tratta infatti di un ibrido perché nasce dalla fusione di un normale pompelmo e di un’arancia. Questa varietà è molto ricca di vitamina A, minerali e sostanze antiossidanti; grazie alla presenza di uno specifico flavonoide, la neringenina, ha un’azione anti-invecchiamento contro i radicali liberi e riesce anche ad abbassare i livelli del colesterolo cattivo LDL.



Pompelmo rosso

Simile per caratteristiche nutrizionali e per proprietà al pompelmo rosa, questa variante rossa contiene licopene (la stessa sostanza che è contenuta anche nei pomodori) e betacarotene (la sostanza contenuta in tutti gli alimenti ricchi di carotenoidi, e a questa sostanza è dovuto il suo colore rosso), che ne fanno un frutto antiossidante per eccellenza. Aiuta a depurare il fegato grazie alla presenza delle vitamine A e C e della naringina, un altro flavonoide importante.

Perché mangiare il pompelmo?

Particolarmente apprezzato in caso di dieta dimagrante, vanta numerosi benefici: attiva il metabolismo, accelera il processo contro la cellulite, svolge un’azione drenante dei liquidi e delle tossine in eccesso, aiuta a sgonfiare la pancia ed a placare la fame nervosa. Le numerose fibre presenti nel pompelmo, esercitano un’azione saziante e riducono l’appetito. Consigliato come spuntino, specialmente nelle prime ore della giornata, rinforza l’organismo e lo protegge da virus e batteri. Merito del contenuto di vitamina A, antinfiammatorio naturale e di vitamina C potente antiossidante. Il pompelmo rinforza le difese immunitarie e preserva la salute del cuore, in particolare contribuisce ad abbassare i livello il colesterolo nel sangue. Le virtù di questo meraviglioso agrume si estendono persino alla buccia e ai suoi semi: dalla buccia si estraggono gli oli essenziali i quali svolgono un’azione energizzante e tonificante mentre dai semi si ricava un estratto con proprietà antibatteriche e antisettiche. Vengono particolarmente utilizzati in fitoterapia. Del pompelmo non si butta via niente: il suo succo può essere gustato come sfizioso drink, la sua polpa in una bella insalata; mentre l’unione del succo, della polpa e della scorza può dare origine a un dolce profumato, bello e sano.

I benefici per pelle e capelli

A trarre benefici dal consumo del pompelmo non sarà solo la nostra salute ma anche la pelle e i capelli. Gli antiossidanti riducono i danni della pelle e contrastano la comparsa delle rughe sul viso mentre la spermidina, un’altra sostanza contenuta nel frutto, agisce sul processo di invecchiamento delle cellule. Grazie alle sue naturali proprietà astringenti, il pompelmo è ottimo per chi ha la pelle grassa. Una valida soluzione è preparare un tonico unendo il succo di pompelmo all’olio essenziale alla lavanda o alla menta e spruzzarlo sul viso. Il succo può essere usato anche per risciacquare i capelli al fine di schiarirli, per stimolarne la crescita e per contrastare la fastidiosa forfora.

Le controindicazioni

Il succo di pompelmo può interagire con diversi farmaci e amplificarne la potenza. È questa la principale controindicazione che deriverebbe dal suo consumo. Una sostanza contenuta nel pompelmo infatti riduce l’attività di alcuni enzimi che il nostro organismo utilizza per metabolizzare determinate medicine. Il rallentato metabolismo di questi farmaci ne comporterebbe un accumulo pericoloso, con diversi effetti collaterali, alcuni piuttosto gravi.