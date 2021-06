Mangiare banane fa bene, proprietà e i benefici

La banana è un frutto del banano, una pianta appartenente alla famiglia delle Musaceae, e sono la frutta più consumata nel mondo. Ricche di vitamine, minerali – come il magnesio e il potassio – e antiossidanti, aiutano a proteggere il nostro organismo dall’azione dei radicali liberi.

Le banane sono utili per lo stomaco e le difese immunitarie, rafforzano il sistema nervoso, aiutano nella perdita di peso e contribuiscono alla produzione dei globuli bianchi, grazie al loro contributo di vitamina B.

Scopriamo quindi tutte le proprietà e i benefici della banana più quattro ricette dolci e salutari a base di questo straordinario frutto.

I benefici della banana

La banana, dal punto di vista nutrizionale, è costituita prevalentemente da acqua (75 %) ed è una buona fonte di vitamine (pro-vitamina A, vitamina C e vitamine del gruppo B tra cui B1, B2 e B6) e minerali, tra cui il manganese, utile per le ossa e per combattere i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento cellulare, il potassio, importante per i muscoli e per la pressione sanguigna, e il selenio, che rafforza le difese immunitarie.

Una banana di media grandezza (126 grammi circa) fornisce circa 110 calorie e contiene 450 mg di potassio, 30 grammi di carboidrati, 3 grammi di fibre, 19 grammi di zuccheri e 1 grammo di proteine: essendo ricca di carboidrati, la banana fornisce energia istantanea quando ne abbiamo più bisogno. Tuttavia, a causa del suo alto indice glicemico, mangiare una banana può aumentare la voglia di dolce. Per contrastare l’effetto, dovrebbe essere consumata insieme a frutti oleosi, come mandorle, nocciole e noci, o insieme a un pezzo di formaggio.

Le proprietà benefiche

Le banane grazie alla presenza di antiossidanti, aiutano a proteggere il nostro organismo dall’azione dei radicali liberi. Inoltre è capace di rafforzare il sistema nervoso ed è un’alleata nella perdita di peso. Sono molti i benefici che la la banana apporta al nostro organismo. Tra i più importanti ricordiamo:

ha una funzione anti invecchiamento - la banana ha ottime proprietà antiossidanti, grazie alla presenza di flavonoidi e flavonoli in grado di prevenire e contrastare l’invecchiamento;

fa bene ai muscoli - la banana, infatti, è ricca di potassio, minerale indispensabile al corretto funzionamento del sistema nervoso, muscolare e cardiovascolare, e di magnesio, che contribuisce a rilassare i muscoli;

aiuta il buon funzionamento dell'intestino - la banana è un frutto astringente, utilissimo quindi da assumere durante episodi di diarrea, è un ottimo alleato dell’intestino pigro ed è ricca di sostanze che aiutano la digestione, migliorando anche la capacità dell’organismo di assorbire il calcio;

aumenta il senso di sazietà - grazie alle fibre vegetali;

è lo spuntino perfetto per gli sportivi - la banana, infatti, è ricca di potassio e sodio, i due minerali che vengono perduti maggiormente con la sudorazione. Inoltre, fornisce ai muscoli i carboidrati di cui hanno bisogno e il suo contenuto di antiossidanti aiuta nel recupero;

fa bene al cuore - il potassio, infatti, contribuisce a mantenere regolare il battito cardiaco e ha proprietà ipotensive, mentre il ridotto apporto di sodio aiuta a proteggere il sistema cardiovascolare dall’ipertensione;

è una buona fonte di vitamina C - una banana di media grandezza fornisce circa il 15% dell’apporto giornaliero consigliato per la vitamina C, capace di combattere i radicali liberi, aiutare a prevenire le infiammazioni, contribuire alla formazione del collagene e aiutare a mantenere in salute i vasi sanguigni;

migliora la concentrazione - il potassio, infatti, aiuta ad imparare, memorizzare meglio e ad avere una maggiore attenzione.

Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti presso l’Albert Einstein College di New York e pubblicato dall’American Heart Association mangiare banane di frequente riduce il rischio di ictus in menopausa.

Le controindicazioni della banana

La banana ha molte proprietà benefiche, ma in alcuni casi, è necessario fare attenzione al suo consumo: la banana, infatti, può dar vita a potenziali allergie alimentari a causa della presenza di proteine allergizzanti all’interno della sua polpa, che potrebbero provocare problemi in soggetti predisposti.

Inoltre, la banana deve essere consumata con attenzione da chi soffre di diabete e obesità, data l’alta percentuale di zuccheri in essa presenti, che potrebbero innalzare i livelli di glicemia. È necessario fare attenzione al consumo di banana, infine, anche per chi soffre di ulcera gastroduodenale.