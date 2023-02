San Valentino: gli alimenti per accendere la passione a tavola

Gola e lussuria, quale migliore occasione di San Valentino per concedersi a questi goderecci peccati e trascorrere del tempo in compangia della persona amata, all'insegna della passione e portando a tavola alimenti afrodisiaci e particolarmente consigliati per l'occasione. D'altronde, "Senza la compagnia di Bacco (dio del vino) e di Cerere (dea del cibo), Venere (dea dell'amore) languisce."





Alimenti afrodisiaci

Mandorle: sono un concentrato di vitamina E, la quale è capace di agire direttamente sul desiderio sessuale

sono un concentrato di vitamina E, la quale è capace di agire direttamente sul desiderio sessuale Peperoncino : vasodilatatore che tonifica le pareti delle arterie, fa dilatare anche i vasi periferici della zona lombo-sacrale. La capsaicina, la sostanza che determina il senso del piccante, stimola inoltre la prostata facilitando l'eiaculazione.

: vasodilatatore che tonifica le pareti delle arterie, fa dilatare anche i vasi periferici della zona lombo-sacrale. La capsaicina, la sostanza che determina il senso del piccante, stimola inoltre la prostata facilitando l'eiaculazione. Timo : questa pianta svolge un'azione tonica per l'organismo, agendo anche sulla sessualità.

: questa pianta svolge un'azione tonica per l'organismo, agendo anche sulla sessualità. Zafferano : stimola la circolazione e produce nel corpo effetti simili a quelli prodotti dagli ormoni sessuali.

: stimola la circolazione e produce nel corpo effetti simili a quelli prodotti dagli ormoni sessuali. Zenzero : contrasta il gonfiore postprandiale e aumenta la circolazione periferica (contiene gingerolo e zingiberene). È un tonico naturale usato contro l'astenia e l'impotenza.

: contrasta il gonfiore postprandiale e aumenta la circolazione periferica (contiene gingerolo e zingiberene). È un tonico naturale usato contro l'astenia e l'impotenza. Tartufo : ricco di androsterone e androstenediolo, stimolatori del testosterone.

: ricco di androsterone e androstenediolo, stimolatori del testosterone. Melograno : ricco di polifenoli, utili a rilassare i vasi sanguigni, migliora la circolazione anche verso gli organi genitali.

: ricco di polifenoli, utili a rilassare i vasi sanguigni, migliora la circolazione anche verso gli organi genitali. Zucca , carote e pomodoro : contengono molto betacarotene, da cui si produce vitamina A, che riduce i livelli di estrogeni e aumenta quelli di testosterone.

, e : contengono molto betacarotene, da cui si produce vitamina A, che riduce i livelli di estrogeni e aumenta quelli di testosterone. Pesce azzurro : contiene acidi grassi Omega 3 che fluidificano il sangue, aumentandone il flusso in tutto il corpo, compresi i genitali.

: contiene acidi grassi Omega 3 che fluidificano il sangue, aumentandone il flusso in tutto il corpo, compresi i genitali. Merluzzo , aringhe e salmoni : contengono elevato contenuto di vitamina D, che ha un ruolo cruciale nella produzione di testosterone.

, e : contengono elevato contenuto di vitamina D, che ha un ruolo cruciale nella produzione di testosterone. Ostriche , cozze e vongole : l’alto contenuto di zinco rende questi alimenti ideali per una regolare produzione di ormoni sessuali

, e : l’alto contenuto di zinco rende questi alimenti ideali per una regolare produzione di ormoni sessuali Barbabietola , miele e avena : contengono elevati livelli di boro, minerale che stimola la produzione di ormoni maschili migliorando inoltre il sistema immunitario.

, e : contengono elevati livelli di boro, minerale che stimola la produzione di ormoni maschili migliorando inoltre il sistema immunitario. Mais e polenta : contengono elevati livelli di dopamina, stimolante dell'attività sessuale.

e : contengono elevati livelli di dopamina, stimolante dell'attività sessuale. Semi di girasole e di sesamo : aumentano i livelli di dopamina e sono ricchi di vitamina. E.

: aumentano i livelli di dopamina e sono ricchi di vitamina. E. Funghi : contengono selenio, riattivatore della circolazione in tutto il corpo.

: contengono selenio, riattivatore della circolazione in tutto il corpo. Cioccolato: ricco di polifenoli (antiossidanti), che prolungano l'attività dell'ossido nitrico, una sostanza gassosa responsabile dell'erezione.

Dunque, nella serata del 14 febbraio, spazio in tavola ad una cucina afrodisiaca e pietanze caratterizzate dall'impiego di singolari e talvolta ricercati ingredienti attraverso i quali (realmente o soltanto nell’immaginario collettivo) entrare in perfetta sintonia con il rispettivo partner. Tali ingredienti, sembrerebbero avere la perculiarità di risvegliare alcune "singolari" percezioni assopite ed intorpidite (pertanto chiamati "afrodisiaci", dal nome di Afrodite, la divinità greca dell'amore, della bellezza e della sensualità).