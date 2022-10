Zucca che bontà: proprietà e benefici della protagonista dell'autunno

È la regina della tavola autunnale, con il suo sapore avvolgente e delizioso: parliamo della zucca, un ortaggio versatile e dal (dolce) gusto inconfondibile. È l'ingrediente chiave di tantissimi piatti deliziosi e nutrienti di questa stagione, come il risotto oppure i tradizionali tortelli di zucca mantovani. In questo periodo insomma possiamo farne una vera e propria scorpacciata, anche perché la zucca può vantare numerose proprietà benefiche per la nostra salute.





Proprietà e benefici della zucca

Appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae, così come le zucchine, i cetrioli, il melone e l’anguria. La principale caratteristica che accomuna questi ortaggi è la spiccata azione diuretica : sono ricchissimi di acqua tanto da essere degli alimenti prediletti in caso di dieta disintossicante .



La zucca è un alimento povero di calorie. Contiene sole 26 calorie per circa 100 gr di prodotto, questo lo dobbiamo al 90% di acqua che possiede.



I nutrienti

Introdurre la zucca nella nostra quotidianità significa fare il pieno di fibre, sali minerali (come il fosforo, calcio, zinco, potassio, magnesio e selenio), vitamine e in particolare di betacarotene, un antiossidante naturale e fonte primaria di vitamina A. Aiuta a contrastare l’insorgenza di radicali liberi e il conseguente invecchiamento cellulare, con effetti benefici sulla vista, sulla pelle e sulle ossa. Notevole è anche la quantità di vitamina C, che è indispensabile per l'assorbimento del ferro e per il buon funzionameno del sistema immunitario. Anche i semi di zucca, che non devono essere buttati via, sono ricchi di nutrienti, dagli acidi grassi insaturi come l'acido linolenico e gli omega3 all'acido folico.



Il consumo di questo ortaggio può essere un valido alleato per la salute del cuore e per la protezione delle vie urinarie. Non solo, i semi di zucca contengono un prezioso amminoacido con spiccate proprietà vermifughe e antiparassitarie in grado di proteggere e combattere eventuali disturbi alle vie urinarie. La presenza di magnesio, il quale aiuta al rilassamento muscolare, e del triptofano, un amminoacido coinvolto nella produzione della serotonina, aiutano a contrastare l’insogna e alcuni stati di leggera depressione.

Benefici e proprietà

Sono numerose le proprietà della zucca legate ai suoi nutrienti: è ricca ad esempio di antiossidanti, che contrastano l'invecchiamento cellulare, e avendo proprietà lassative è l'ideale nel caso in cui si soffra di stitichezza o di irregolarità intestinale. Nonostante il suo gusto dolce possono mangiare la zucca anche i diabetici, perché al suo interno non sono presenti zuccheri, e la polpa ha anche proprietà sedative, un toccasana contro l'insonnia.



La zucca è anche un’ottima alleata di bellezza. La polpa, così come il suo olio, si presta alla preparazione di maschere in grado di fortificare unghie, capelli e creme lenitive per pelli idratate e luminose. Rimangono sole poche settimane per gustare le ultime zucche della stagione e godere appieno dei suoi effetti benefici. Della zucca non si butta via niente, perfino i fiori e i semi posso essere adoperati per ricette sfiziose e genuine. Il suo sapore dolce e delicato la rende un ingrediente semplice da cucinare e molto richiesto nel periodo invernale. Saltata in padella, al forno, al vapore, sono tanti i modi in cui la si può portare in tavola. Serviranno solo pochi minuti di cottura per assaporare la zucca preservando i suoi principi attivi e il suo inconfondibile sapore. Vi propongo una ricetta dove la zucca sarà la protagonista e parte integrate all’impasto del pane.





Come cucinare la zucca

Sapevi che la zucca si può mangiare anche cruda? In questo modo puoi essere sicura di fare una buona scorta di tutti i suoi principi nutritivi, ma per renderla più gradita al palato allora puoi dare libero sfogo alla tua fantasia. Puoi cucinarla semplicemente, bollita o al vapore, ma anche al forno, dopo averla tagliata a pezzetti e arricchita con qualche spezia come rosmarino o peperoncino per donarle ancora più sapore.

Puoi assaporare la zucca come contornoma anche utilizzarla per cucinare un primo piatto come la vellutata, che è una ricetta semplice e velocissima: ti basterà frullare con il minipimer la zucca dopo averla cotta in pentola, con l'aggiunta di qualche mestolo di brodo vegetale, aggiustare di sale e di pepe e aggiungere a piacere panna o yogurt greco. In alternativa la polpa dell'ortaggio si può anche sminuzzare e utilizzare come condimento della pasta oppure si può unire ad altri ingredienti per ottenere dei prodotti da forno molto particolari, come il pane alla zucca oppure golosi muffin e plumcake.