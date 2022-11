Cambio di stagione: come affrontare l'autunno con energia

L'autunno segna nell'immaginario collettivo un nuovo inizio. Come per tutte le partenze, per affrontarle al meglio, bisogna farsi trovare in salute e pieni di energie. Uno stratagemma per essere pronti ad affrontare stanchezza e influenza è quello di mantenere il nostro sistema immunitario efficiente e pronto a difendersi da ogni aggressione esterna.





Uno stile di vita sano

Pe fare questo, il percorso è multifattoriale e va da un'alimentazione corretta a una gestione ottimale dello stress, fino all'assunzione di vitamine, antiossidanti, minerali e immunostimolanti.

Il sistema immunitario coinvolge diversi organi e cellule che si parlano fra di loro tramite mediatori chimici. Per avere un sistema immunitario efficente è necessario partire da un corpo in salute. Il modo migliore per prendersene cura e fare in modo che esprima tutte le sue potenzialità è nutrirlo correttamente.

Come diceva Ippocrate "Fa che il Cibo sia la tua Medicina e che la Medicina sia il tuo Cibo", poniamo attenzione ai cibi che portiamo a tavola. Scegliamo verdure fresche e di stagione per ogni pasto, frutta come spuntini, non facciamo mancare il pesce ricco di Omega3 come il pesce azzurro ed evitiamo i cibi ricchi di grassi.





Gestire lo stress

La gestione dello stress, sia lavorativo che scolastico, è importante per ridurre al mnimo la quantità di radicali liberi circolanti, responsabili di uno stato infiammatorio cronico che determina un indebolimento di tutto il sistema. Ricordiamoci di ritagliare qualche ora alla settimana per noi stessi e per coltivare le nostre passioni: fungerà da camera di decompressione. Particolare attenzione anche al sonno, restauratore e rigeneratore. Durante la notte recuperiamo le forze e si innescano i processi di riparazione negli organi e nei muscoli.





Gli integratori utili



Purtroppo l'alimentazione non riesce sempre a fornire un apporto sufficiente delle suddette sostanze, per cui è bene integrare con prodotti specifici. Alla luce di quanto detto, in assenza di particolari patologie, si può optare per un integratore completo di vitamine e minerali, che supportando le varie reazioni chimiche, rafforzerà il sistema immunitario e contrasterà l'affaticamento.Di solito è sufficiente un breve periodo di trattamento con il giusto integratore per affrontare le giornate con più energia. E' importante non agire mai in completa autonomia ma rivolgersi a un professionista che consiglierà anche la durata del trattamento.