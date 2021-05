Equilibrare la forma del viso con il blush

A quale donna non capita di guardarsi allo specchio e vedersi pallida o spenta? In questi casi è possibile ridare un tono al viso applicando il blush, o meglio conosciuto come fard. Che si abbia il viso ovale, tondo, quadrato, a cuore o allungato, applicato nel modo giusto il fard è in grado di valorizzare i lineamenti del viso, oltre a dargli colore. Per applicare il blush nel modo giusto ci sono delle regole base che valgono sempre.

Scopriamo quali sono.

Come equilibrare la forma del viso con il fard

1. Viso ovale

Il modo migliore per applicare il blush su un viso ovale è il più facile. Questo perché il viso ovale è più lungo che largo, gli occhi hanno una distanza dall'attaccatura dei capelli che è uguale alla distanza tra la punta del naso e il mento, e la forma del viso tende a diventare più ampia in corrispondenza delle guance. Per questa sua forma basterà stendere il fard sulle guance, sfumandolo verso le tempie con movimenti delicati verso l’esterno e verso l’alto. Utilizza un pennello abbastanza grande per un look più naturale, e uno più piccolo per creare un look più deciso e adatto alla sera.

2. Viso quadrato

Il viso quadrato può apparire un po’ duro per la sua forma che è simile sia in altezza che in larghezza, ha la fronte alta e mento pronunciato: proprio per questo andrà addolcito e smussato con l’utilizzo del blush, da applicare con movimenti circolari. Inoltre, per ammorbidire i tuoi lineamenti e rendere meno marcato l’effetto spigoloso, fai un sorriso mentre applichi il blush: in questo modo, potrai individuare più facilmente la parte della guancia più sporgente, che è la zona dove su cui dovrai concentrarti e intensificare l’uso del prodotto.

3. Viso oblungo

Il viso oblungo tende a svilupparsi più in altezza che in lunghezza: è simile alla forma ovale, ma caratterizzato da zigomi piatti e volto nel complesso molto magro. Per questo, nell’applicazione del fard, dovrai cercare di riempirlo e accorciarlo visivamente, introducendo orizzontalità nelle linee.

Di conseguenza, quando applichi il fard, segui sempre una linea orizzontale, partendo dal centro delle guance e sfumandolo verso le orecchie. In caso di fronte ampia, applica una quantità maggiore di blush sulle guance, intensificandolo con movimenti circolari.

4. Viso tondo

Il viso tondo è indubbiamente il più facile da riconoscere. Per questa tipologia di viso, con guance piene e zigomi arrotondati, bisogna puntare ad allungarne verticalmente la forma, così da renderlo più proporzionato ed equilibrato. Applica il fard con movimenti dall’alto verso il basso, partendo dai lobi ed arrivando appena sotto la parte più sporgente delle guance. Inoltre, per armonizzare ancora di più i lineamenti segui un andamento obliquo nella stesura del prodotto e applica una piccola quantità di fard anche sul mento.

I consigli in più