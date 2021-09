Cura di barba e capelli, 6 consigli per rigenerare il look dopo l’estate

Il cambio di stagione è il momento ideale per prendersi cura ersi cura di barba e capelli, cambiare look e affrontare al meglio il cambio di stagione

Con il cambio delle temperature e dello stile di vita, barba e capelli possono apparire opachi, sfibrati e danneggiati. A questo si aggiunge anche la naturale caduta stagionale dei capelli per rigenerare il proprio look dopo l’estate Simone Forini e Ivan Consolo, i Master di Barberino’s, la catena di barbershop italiana che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia, condividono 6 consigli per aiutare gli uomini a prendersi cura di barba e capelli: una mini guida per correre ai ripari e avere barba e capelli lucenti, morbidi e sani affrontando al meglio il cambio di stagione autunnale.

1 - Darci un taglio

Se barba e capelli risultano spenti e sembrano non riflettere la luce è necessario intervenire: un “taglio della salute” che dopo le giornate tra sole e salsedine è d’obbligo e aiuta a rendere i capelli e barba forti e sani. Tra i segnali che fanno capire che è arrivato il momento per una spuntatina a barba e capelli ci sono le doppie punte, la ruvidità, l’effetto crespo e la luminosità.

Il consiglio di Barberino’s: concediti dei trattamenti specifici, con panni caldi e massaggi cutanei con vibromassaggiatori per un rientro al lavoro più rilassato.

2 - Via libera agli impacchi rinforzanti

Il taglio di fine estate non è l’unica soluzione, soprattutto se durante l’estate si è preso cura di barba e capelli con prodotti idratanti e protettivi. In questo caso, infatti, potrebbero essere sufficienti alcuni impacchi rinforzanti in grado di contrastare la caduta stagionale dei capelli e di ridare morbidezza e luminosità a barba e capelli.

Il consiglio di Barberino’s: per ripristinare il film idrolipidico danneggiato dal sole il miglior alleato è l’olio di Argan. L’ideale è massaggiarlo su barba e capelli asciutti e lasciarlo in posa per almeno 30 minuti per poi applicare, a secco, lo shampoo, che solo dopo sarà emulsionato con l’acqua. Ripetere per 3 o 4 volte a settimana.

3 - Scegliere lo shampoo con attenzione

A settembre è buona regola preferire uno shampoo delicato con funzione rinforzante e rinfoltente, meglio se con ingredienti naturali e minerali dall’effetto calmante che si prendono cura dei capelli e del cuoio capelluto senza danneggiarlo, ma apportando i nutrienti necessari al buon mantenimento dello strato epidermico.

Il consiglio di Barberino’s: selezionare lo shampoo più adatto alle proprie esigenze, da quello per lavaggi frequenti a quello anti-caduta, è fondamentale, l’importante è che abbia però un Ph bilanciato, intorno al 5-7; se supera 10, infatti, la fibra si rovina e può subire seri danni.

4 - Prendersi cura della barba

Per evitare di ritrovarsi con una barba incolta, dura e ruvida è importante non lasciare nulla al caso. Curare il proprio look a casa è fondamentale. Seguendo piccoli accorgimenti, come il lavaggio specifico ogni due o tre giorni e l’utilizzo di spazzola una volta al giorno rende la barba curata e morbida.

Il consiglio di Barberino’s: il Ph della barba è diverso da quello del capello e quindi è buona regola usare shampoo e balsamo specifici. Per un look più sano e curato, inoltre, la migliore alleata è una spazzola in setole di cinghiale per muovere lungo tutta la lunghezza il suo naturale olio e massaggiare la cute con un effetto scrub che aiuta a rimuovere la pelle morta.

5 - Evitare il phon

Attenzione a come si usa il phon! Per evitare ulteriori danni ai capelli già indeboliti dall’estate è importante, infatti, fare attenzione all’asciugatura: quando sono bagnati, i capelli sono ancora più fragili e soggetti a spezzarsi. Se il clima lo permette, è quindi sempre meglio preferire l’asciugatura al naturale rispetto a quella con il phon, che con la sua aggressività e poca naturalezza tende a seccare il capello.

Il consiglio di Barberino’s: quando il phon è indispensabile è buona regola mantenerlo sempre ad almeno 15cm di distanza, alternando diverse gradazioni di temperatura o cercando di rimanere su un calore intermedio.

6 - Stile di vita sano equivale a barba e capelli sani

Barba e capelli risentono dello stile di vita. Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, mantenere la pelle pulita e idratata e dormire le ore necessarie sono tutti piccoli accorgimenti che aiutano a far crescere barba e capelli sani e forti e a mantenere lo stato di salute del cuoio capelluto.