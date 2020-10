Capelli grassi e punte secche, i rimedi per avere capelli morbiti e sani

I capelli grassi sono la conseguenza di uno squilibrio delle ghiandole che producono il sebo. Si tratta di una sostanza grassa naturale, che garantisce la lubrificazione del capello e lo protegge dall'inquinamento. A volte capita che oltre ad essere grassi i capelli presentano anche punte secche e sfibrate, quindi parliamo di capelli misti.

Un problema che rende i capelli unti e rovinati, ma con alcuni trucchi e una buona hair care routine, potrai affrontare il problema e sfoggiare una chioma sana, forte e luminosa. Vediamo come riconoscere i capelli misti e i rimedi da adottare per restituirgli equilibrio e bellezza.

Capelli misti: come riconoscerli

Generalmente, i capelli misti sono capelli lunghi o di media lunghezza con cute grassa e punte secche. Nello specifico, i capelli misti sono caratterizzati da un’eccessiva produzione di sebo sul cuoio capelluto e sulle radici che appaiono untuose, pesanti e appiattite. Le radici si sporcano velocemente e si può avvertire un prurito localizzato con la comparsa di forfora. Al contrario, le lunghezze e le punte appaiono secche, disidratate e spente, con fusti fragili, comparsa di doppie punte e/o capelli spezzati.

Le cause dei capelli misti

Solitamente i capelli misti sono dovuti da fattori ormonali e/o genetici e dall'utilizzo di prodotti e trattamenti aggressivi. Una iperproduzione di sebo, una sostanza grassa che rappresenta la componente principale del film idrolipidico, causa un eccesso di untuosità e imperfezioni a livello del cuoio cappelluto; a sua volta, questa eccessiva produzione di sebo, che protegge la cute e i capelli dalle aggressioni, può essere dovuta da squilibri ormonali e/o fattori genetici. Invece, lunghezze e punte secche sono solitamente causate dall'utilizzo di prodotti e trattamenti aggressivi, come lavaggi frequenti con shampoo eccessivamente sgrassanti, o l'uso frequente di strumenti di styling come phon e piastre liscianti, calore eccessivo, tinte, decolorazioni e permanenti, che possono seccare e danneggiare i capelli.

I rimedi per trattare i capelli misti

Utilizzando i prodotti giusti e buone abitudini nella nostra hair care routine quotidiana, è possibile trattare i capelli misti e ottenere una chioma sana e luminosa.

Per prima cosa è bene utilizzare shampoo riequilibranti, che permettono di contrastare il problema delle radici grasse idratando e proteggendo le lunghezze dei capelli. Questi shampoo, infatti, contengono ingredienti dermopurificanti, astringenti e sebo-normalizzanti che contribuiscono a regolare la produzione di sebo e che puliscono accuratamente cute e capelli senza danneggiare il film idrolipidico, e sono arricchiti da agenti idratanti ed emollienti che aiutano a riparare i capelli danneggiati e a restituire elasticità e morbidezza.

Dopo lo shampoo utilizza un balsamo idratante e riparatore, da applicare solo sulle lunghezze e sulle punte per non appesantire le radici, e ricorri settimanalmente ad un doppio trattamento, applicando una maschera ristrutturante su punte e lunghezze ed una maschera astringente e purificante sulle radici.

Infine, ricorda di applicare lo shampoo in modiche quantità, diluendolo e massaggiando in modo delicato il cuoio capelluto. I capelli poi devono sempre essere tamponati delicatamente con l’asciugamano, senza strofinare, lasciandoli asciugare all’aria quando possibile, o comunque evitando di usare il phon a temperature troppo alte e a distanza ravvicinata, applicando eventualmente un prodotto termoprotettore. Di tanto in tanto, per evitare lavaggi troppo frequenti, puoi optare anche per uno shampoo secco: spruzzato o spolverato solo sulle radici, assorbe sebo e impurità in eccesso, lasciando i capelli morbidi e luminosi.