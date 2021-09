Piedi morbidi e lisci, 3 consigli e 4 rimendi naturali

Dall'esfoliazione all'idratazione passando per lo scrub, tutti i consigli per avere curati e in salute

I piedi sono la nostra colonna portante, sostengono il peso di tutto il corpo e meritano tutte le nostre cure. Molto spesso, però, li trascuriamo e così ci ritroviamo con piedi “sofferenti”, screpolati, secchi.

Allora come fare per avere piedi lisci, morbidi e curati? Bastano pochi accorgimenti e facili cure come ad esempio qualche scrub sotto la doccia, un buon pediluvio con i sali giusti, una crema leviga talloni che fa effetto dopo 2 giorni e un burro nutriente oppure utilizzare dell'olio d'oliva da massaggiare a lungo e poi indossare dei calzini di cotone. Infine, massaggi quotidiani tre volte la settimana con la pietra pomice, insistendo sulle zone più dure. Insomma, niente di così impegnativo da dover rinunciare anche solo all'idea.??

Scopriamo tutti i consigli naturali per una esfoliazione dolce e un'idratazione a prova di carezza per avere piedi mordi, setosi e curati.

Esfoliazione

Dopo un bagno o una doccia, ricordati di realizzare un'esfoliazione profonda, il miglior compito estetico per avere piedi morbidi e bellissimi. Per eliminare tutti i duroni e i calli, dovrai usare la pietra pomice. In questo modo rimuoverai tutte le ruvidità dei piedi e la pelle verrà del tutto liscio.

Idratazione quotidiana

Ebbene sì, sono i piccoli gesti frequenti che fanno la differenza. Dopo ogni doccia ricordati di idratare e nutrire accuratamente la pelle dei piedi con una crema specifica al burro di karitè o all'olio di oliva. Noterai subito la differenza.

Pediluvio al bicarbonato

Il bicarbonato oltre ad essere un ottimo disinfettante, può essere utilizzato come esfoliante per massaggiare i talloni ed eliminare le cellule morto, ma anche per effettuare dei pediluvi rilassanti. Aggiungete all’acqua del vostro pediluvio del bicarbonato con le sue proprietà igienizzati ed emolienti, e qualche goccia di olio essenziale di lavanda con le sue proprietà rilassanti e nutrienti. Immergete i piedi e rimaneteci per una decina di minuti. Dopodichè asciugate i piedi e procedete a eliminare le cellule morte, passando della pietra pomice. Completate il tutto con una crema idratante.

Impacco al latte

Forse non ci avevi ancora pensato, ma se una volta a settimana applichi sui tuoi piedi un impacco al latte, noterai subito come la pelle diventerà presto morbida e idratata. Basta immergere i piedi in una bacinella per dieci minuti!

Maschera idratante

Il burro d’arachidi è un ottimo alleato anche dei piedi. Per realizzare una maschera idratante, mescolate del burro a poco miele e qualche goccia di tea tree oil. Applicatela sui piedi, fasciateli con della stagnola, oppure in un asciugamano leggermente umido, e lasciate agire per una decina di minuti.

Olio di sesamo

Se avete piedi secchi, l’olio di sesamo è un ottimo rimedio per ammorbidire la pelle. Tenere i piedi chiusi in scarpe strette per gran parte della nostra giornata, spesso, può far diventare la pelle ruvida, esposta a taglietti dolorosi e secca. Mescolate dell’olio di sesamo con poche gocce di olio essenziale di menta. Applicatelo ai piedi prima di andare a dormire, dopo un pediluvio rilassante, e indossate dei calzini, per potenziarne l’azione. La mattina dopo troverete i vostri piedi morbidi e profumati.

Impacco di banana

Sapevate che la buccia di banana e la polpa delle banane mature sono ottimi per ammorbidire i piedi?

Ecco come fare. Raschiate con un cucchiaio la parte interna di una buccia di banana. Poi, schiacciate 2 spicchi d’aglio. Mescolateli alla polpa e applicate il composto sui calli. Coprite con una garza sterile. Lasciate agire per almeno mezz’ora e procedete con un esfoliante.

Deodorante naturale

Un piede bello è anche un piede profumato. Applicare dell'amido di mais con qualche goccia di olio essenziale alla lavanda, aiuta a limitare i cattivi odori dovuti alla sudorazione eccessiva.