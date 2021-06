Qual è il segreto per avere un fisico perfetto?

In pochi conoscono il vero segreto per avere un fisico perfetto e raggiungere il benessere a 360°. Lo ha svelato la scienza, scopri qual è

Molte persone sognano un fisico perfetto e spesso anche se sono in forma cercano ancora la perfezione e così seguono regolarmente programmi di allenamento e diete specifiche per sentirsi belle, rimanere in salute e mantenere un fisico perfetto. Uno stile di vita sano che però sembra non essere sufficiente per raggiungere uno stato di benessere psicofisico ottimale. Infatti, secondo la scienza c'è un aspetto che spesso viene sottovalutato e trascurato per avere un fisico perfetto e raggiungere il benessere a 360° ed è l’autostima, ovvero avere una buona immagine di sè.

L'immagine mentale di sé

L’idea che abbiamo di noi stessi fa riferimento all’immagine di sé. Come ci percepiamo, cosa facciamo, come ci sentiamo e reagiamo alla vita, come ci relazioniamo con gli altri determina la nostra autostima ed il modo in cui viviamo la nostra vita. Quale immagine avete di voi stessi? Un tema che è stato approfondito ancor prima che la scienza iniziasse ad interessarsi allo studio di questo fenomeno. Nell'antica letteratura infatti, esistono diversi romanzi che si concentrano proprio su quest'aspetto. Ma ci siamo mai chiesti perché è così importante?

Uno studio scientifico ha dimostrato come l'immagine mentale di sé abbia una relazione molto forte con l'allenamento fisico e il benessere.

L'autostima

L'autostima è l' insieme dei giudizi valutativi che l'individuo dà di se stesso e può essere costruita giorno dopo giorno.?Sull’autostima sono stati portati avanti numerosi studi, un esempio tra questi è la ricerca di William James il quale definisce l'autostima come rapporto tra sé percepito e sé ideale; il primo è la considerazione che un individuo elabora su di sé in base alle caratteristiche che dal suo punto di vista sono presenti o assenti all'interno della sua vita, il sé ideale è invece l'idea di come vorrebbe essere e del modello di vita che sta prendendo in considerazione.

Secondo lo studioso la persona percepisce bassa autostima nel momento in cui il suo sé percepito non riesce a raggiungere il livello del suo sé ideale e quanto più grande è la discrepanza tra i due, tanto più nasce in un soggetto insoddisfazione (nel caso in cui il sé percepito sia di gran lunga minore) e alto senso di potere e successo (quando il sé percepito supera di molto il sé ideale). Si può arrivare a dire che secondo James il senso di autostima derivi dal rapporto tra successo e aspettative.

Come avere un fisico perfetto secondo la scienza

La Cornell University ha condotto una ricerca che ha mostrato gli effetti che l'immagine corporea sull'allenamento della forza. L'indagine ha coinvolto un gruppo di donne provenienti da zone rurali di media età. Lo studio ha focalizzato la propria attenzione sulla correlazione e l’interdipendenza tra allenamento fisico e miglioramento dell'immagine mentale di sé.

Quali sono stati i risultati?

In breve, chi ha una migliore immagine di sé riesce ad ottenere risultati più significativi durante l’allenamento. Inoltre, l’allenamento, se svolto in modo regolare e costante, contribuisce a migliorare l’immagine di sé. Secondo gli esperti un allenamento regolare aiuta a migliorare l'autostima e la capacità di immaginarsi in forma, in salute e pieni di energia. Allo stesso tempo, queste immagini possono contribuire ad aumentare la motivazione al benessere e accrescere il senso di realizzazione generale.

Quindi gli effetti benefici sono due: avere una migliore immagine di sé contribuisce al raggiungimento di risultati ottimali, e allo stesso tempo, i buoni risultati rinforzano tale immagine aumentando così i livelli di autostima.