Crossfit: curiosità e benefici della disciplina sportiva sempre più diffusa

La dispciplina sportiva del CrossFit è un allenamento oggettivamente impegnativo, ma capace di regalare grandi soddisfazioni in termini di fisico incredibilmente scolpito, adrenalina ad azione antistress e rilascio di energie.

Ma in che cosa consiste questo sport?

Crossfit: cos’è

Il crossfit è una disciplina sportiva ideata dall’ex ginnasta Greg Glassman con Lauren Jenai: nel 2000 hanno aperto insieme a Santa Cruz - in California - la prima palestra ad hoc. Il primo box, per essere più precisi. Glassman e Jenai hanno concepito l’allenamento crossfit come un'attività trasversale e multifunzionale.

Il crossfit associa esercizi di forza e potenziamento con esercizi a corpo libero o comunque attività aerobiche: per esempio si usano manubri e bilancieri, kettlebell e corde per saltare, vogatori e cyclette, box pliometrici, barre per le trazioni, palle mediche. Vengono coinvolte tutte le parti del corpo, senza eccezioni. Il wod crossfit (workout of the day) cambia ogni giorno e dura poco, mai oltre i 45 minuti, ma è ad alta intensità. Il ritmo è serrato, tra un esercizio e l’altro ci sono pochi secondi di recupero. Tenacia e concentrazione sono obbligatorie.

Crossfit: esercizi e risultati

I benefici fisici derivanti da un simile allenamento sono numerosi. Si lavora sulla potenza e sulla forza ma anche sull’agilità, sulla velocità, sulla flessibilità e sulla postura. Sull'equilibrio e la coordinazione. Come cambia il corpo con il crossfit, concretamente? Diversi studi hanno confermato che la muscolatura aumenta insieme alla massa magra corporea, ma lo sa bene chi già lo pratica. Il corpo diventa anche più sodo e tonico, i primissimi risultati si vedono dopo 1 mese o poco più. Inevitabile che anche le donne si lasciassero conquistare da questa disciplina sportiva così versatile. Bisogna però essere costanti, evitando di aspettarsi miracoli.

A proposito della popolazione femminile, tra la quale il crossfitt sta "impazzando", urge abbattere altri preconcetti: non è affatto vero che il crossfit faccia "ingrossare" le donne. Anzi, con il tempo le gambe e i fianchi si snelliscono, il girovita si assottiglia, le gambe appaiono più affusolate; si ottengono insomma tutti quei risultati concreti derivanti dalla diminuzione di massa grassa e dall’aumento di massa magra. A ciò si aggiunge l’elevata quantità di calorie che si bruciano durante ogni WOD (acronimo di Work Of The Day, il "lavoro del giorno",), in media circa 700-800 kcal.

L'allenamento

Una sessione di CrossFit dura circa un'ora. Si inizia dalla parte di riscaldamento poi si passa alla prima sessione dedicata all'allenamento di forza o allo sviluppo di un particolare esercizio, segue una parte di tecnica, poi il WOD e lo stretching finale. Il WOD viene modificato continuamente per abituare il corpo a rispondere con efficacia ed efficienza a stimoli sempre diversi e variati, e ciclicamente alterna elementi di pesistica, ginnastica e condizionamento metabolico in un mix mai uguale.

Oltre il fisico c'è di più

I benefici fisici non sono l’unica chiave del successo di questo programma. Il crossfit piace anche alle donne perché subentrano altri fattori tutt’altro che secondari. È una sfida, dicevamo. Una sfida con se stessi, che porta a misurarsi coi propri limiti e superarli. Ciò si traduce in una maggiore sicurezza a 360°, in un effetto positivo sull’ autostima . Non ci sono pressioni. Se è vero infatti che si tratta di un allenamento particolarmente impegnativo, è anche vero che ognuno può gestirsi in base alle proprie possibilità e al proprio sentire.

Il crossfit non è uno sport solitario, anzi favorisce la socializzazione e il senso di appartenenza. Ci si allena tutti insieme, si affrontano le stesse prove e fatiche e, cosa ancora più importante, ci si sostiene a vicenda. È una condivisione che va oltre il fitness ed è questo il motivo per cui i crossfitter identificano il box di crossfit come una famiglia. Un luogo in cui ci si sente a casa.

Controindicazioni

Naturalmente fatta eccezione per particolari condizioni di salute, il crossfit è uno sport adatto a tutti. Non ci sono limiti dettati dall’età, dall’esperienza, dal peso, dalla forza. Perché è scalabile, bisogna ribadirlo: gli stessi esercizi di crossfit possono essere gestiti a seconda di come ci si sente. Per certi versi, sono personalizzabili.



Che cosa significa che il crossfit è scalabile? «In questa disciplina l'istruttore può ridurre ad personam il peso richiesto per un determinato esercizio, ma anche il numero delle ripetizioni da eseguire e la frequenza con la quale vanno eseguiti gli esercizi, e se serve può creare una versione più semplificata dell'allenamento classico. In questo modo, quindi, il CrossFit non esclude nessuno». E per quanto riguarda il pubblico femminile? «Sono tante le donne che se innamorano: riuscire grazie all'allenamento a raggiungere nuovi traguardi fisici regala grande sicurezza nelle sportive».