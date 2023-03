Sport all'aria aperta: quali attività svolgere e benefici per corpo e mente

"È stato scientificamente provato che fare sport all’aria aperta, a prescindere dal tipo di sport, determina un notevole incremento dell’autostima e dello stato d’animo. Stare in uno spazio all’aperto, in cui poter godere della brezza e dell’energia positiva del sole, migliorerà il nostro benessere emotivo."



Le giornate soleggiate e le temperature più miti, ci permettono di trascorrere più tempo fuori casa; perché non approfittarne dunque, per fare un pò di attività fisica?

La primavera è il periodo ideale per praticare la nostra attività preferita all’aperto, permettendoci di divertirci e al tempo stesso ritrovare la forma fisica. Ognuna con i propri benefici, non soltanto per il corpo ma anche e soprattutto per la mente.



Svolgere attività fisica infatti non è soltanto divertente, ma anche distensivo e consente di socializzare con altre persone. Le attività sportive all’aperto infatti aiutano a mettere da parte lo stress legato alle fatiche quotidiane, consentono di stare a contatto con la natura e, se lo si desidera, permettono di conoscere facilmente gente nuova, poiché quella per lo sport è una passione condivisa da molti. Inoltre, la gamma delle attività all’aria aperta è davvero pressoché infinita.

I benefici dell'attività sportiva all’aperto

Il corpo trae beneficio dallo sport, ma è importante considerare che se si pratica all’aperto anche a livello psicologico si ha un senso di serenità. Tra i principali vantaggi ci sono:

Maggiore socializzazione : è possibile allenarsi in gruppo, con gli amici e condividere un’attività con loro

: è possibile allenarsi in gruppo, con gli amici e condividere un’attività con loro Scoperta di nuovi luoghi : correre o andare in bicicletta permette di conoscere zone della città che non abbiamo mai visitato

: correre o andare in bicicletta permette di conoscere zone della città che non abbiamo mai visitato Stabilire un contatto con la natura: sfruttare il tempo libero a disposizione per cercare quanto più possibile di trascorrere dei momenti all’aria aperta, anche solo per una breve passeggiata, stabilendo un contatto con la luce del sole e con il verde intenso delle foglie degli alberi (anche se esclusivamente nel fine settimana), è un’esperienza estremamente distensiva i cui benefici aiuteranno ad affrontare meglio e con più serenità le fatiche che verranno.

sfruttare il tempo libero a disposizione per cercare quanto più possibile di trascorrere dei momenti all’aria aperta, anche solo per una breve passeggiata, stabilendo un contatto con la luce del sole e con il verde intenso delle foglie degli alberi (anche se esclusivamente nel fine settimana), è un’esperienza estremamente distensiva i cui benefici aiuteranno ad affrontare meglio e con più serenità le fatiche che verranno. Riduzione dello stress : dopo una giornata di lavoro, fare sport all’aperto rilascia endorfine, ormoni che trasmettono una sensazione di benessere

: dopo una giornata di lavoro, fare sport all’aperto rilascia endorfine, ormoni che trasmettono una sensazione di benessere Miglioramento del riposo: fare sport all’aperto risente dell’orario e del clima, quindi allenarsi quando c’è ancora luce influenza i meccanismi sonno-veglia e migliora la qualità del riposo

Quale sport scegliere

Ci sono numerose attività da praticare all’aperto, per allenarci nel modo corretto ed evitare possibili infortuni, dobbiamo sempre avere l’abbigliamento giusto.