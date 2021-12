Smaltire le abbuffate natalize? Uno studio svela che camminare per un tot di ore aiuta a bruciarle

Antipasti di ogni tipo, primo e secondo abbondanti oppure bis di piatti succulenti accompagnati da vino, contorni e infine… gli immancabili Panettone, Pandoro, torrone e dolci delle feste. Nella maggior parte dei casi il cenone della Vigilia o il pranzo di Natale si trasforma in una vera maratona di abbuffate e rinunciarvi o limitarsi risulta difficile anche per i più attenti alla linea.

Passata la festa ecco che in tanti vengono assaliti dal senso di colpa. Secondo i dati ISTAT, infatti, il peso degli italiani aumenta in media di 3 chili rispetto all’inizio del periodo festivo. Secondo un’indagine della British Dietetic Association, tra le conseguenze delle abbuffate natalizie c’è l’aumento del girovita. Secondo l’Associazione, solo il giorno di Natale si possono assumere fino a 6.000 calorie (quasi tutte durante cena di Natale), tre volte il totale giornaliero raccomandato per le donne e più del doppio dell'apporto calorico raccomandato per gli uomini. Ma visto che durante le feste natalizie qualche strappo alla regola è inevitabile, gli esperti consigliano alcune piccole strategie da poter adottare per limitare i danni delle “abbuffate” delle feste.

Allora cosa fare per bruciare tutte le calorie assunte durante le feste? La risposta potrebbe non piacere ai più pigri: per smaltirle bisognerebbe fare una camminata veloce. Ma quante ore? Scopriamolo, ma prima vediamo quanti chili si prendono durante le vacanze di Natale.

Quanti chili si prendono durante le vacanze di Natale?

Secondo la British Dietetic Association, un adulto guadagna in media circa 0,5-1 kg durante le vacanze di Natale. Anche se può non sembrare molto, il peso che guadagna durante le festività natalizie, nel corso degli anni, potrebbe portare ad alcune persone a diventare obese o in sovrappeso, condizioni che aumentano il rischio di malattie quali il cancro, il diabete, l’ipertensione e l’ictus.

Molto dipende dai cibi che mangiamo

L’aumento del peso dipende, naturalmente, dalla quantità delle calorie assunte durante la cena di Natale e soprattutto da quali cibi si mangiano, come vengono preparati e se si è disposti a piccole rinunce. Ad esempio, ridurre il numero degli stuzzichini e la quantità di antipasti e optare per una sola fetta di dessert, insieme a due bicchieri di vino, potrebbe ridurre il bilancio della cena di Natale a 2.080 calorie. Il resto, poi, dipende dall’età, sesso, peso, e naturalmente dalla grandezza delle porzioni.

Come bruciare le calorie assunte

Per evitare di aumentare di peso durante le vacanze natalizie esistono alcune strategie da adottare dopo i pasti. Questi trucchi consentono di bruciare le calorie necessarie per non ingrassare. Tra queste troviamo la camminata veloce, in compagnia o da soli, quest’attività aiuta a bruciare le calorie assunte coi cibi e le bevande. A confermarlo l’indagine della British Dietetic Association che mostra che fornire alle persone informazioni su quanti minuti di camminata (o di corsa) ci vogliono per bruciare le calorie assunte, può aiutare a mangiare di meno ed evitare di ingrassare a Natale.

L’attività migliore è camminare

Camminare fa bene, si sa. Un’attività che ci viene in aiuto per smaltire i chili presi durante le abbuffate natalizie. Ma per quanto tempo dobbiamo camminare? Secondo la British Dietetic Association, un adulto che pesa 84 kg deve fare una passeggiata di circa 12 ore a ritmo costante (circa quattro miglia all'ora). Questo è l'equivalente di una camminata per circa 50 miglia: un'escursione di circa 50 miglia consente di bruciare, infatti, circa 3.500 calorie. Oppure, in alternativa, si può fare jogging per cinque o sei ore. Bisogna tener conto, però, che la quantità di attività fisica che bisogna fare per bruciare la cena dipende anche molti fattori quali età, sesso e peso di partenza.

Come rendere piacevole la camminata

Camminare per 12 ore di seguito durante le vacanze natalizie non è qualcosa che si vorrebbe fare e neanche così semplice. Esistono, però, delle strategie per rendere più piacevole e fattibile l'attività fisica durante le vacanze. Ad esempio, si può camminare in compagnia per i negozi invece di usare la macchina, oppure fare un giro in bicicletta nel quartiere con i propri bambini per guardare le luci di Natale.

Altre strategie per non ingrassare durante le feste

Esistono anche altre piccole strategie, da affiancare all'attività fisica, per non prendere peso durante le vacanze natalizie come, ad esempio, optare a tavola per spuntini sani e per porzioni più contenute. Se poi ci si rende conto di essere ingrassati dopo Natale, non bisogna scoraggiarsi ma cercare di concentrarsi sulla riduzione dei pasti e delle quantità avendo bene in mente l'obiettivo: rimettersi in carreggiata il prima possibile agli inizi del nuovo anno.