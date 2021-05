Sabato 15 Maggio, il team del Bagno Tiky 26 di Rimini apre ufficialmente l'estate 2021 presentando la squadra di professionisti legati ai diversi sport. In netto anticipo con lo scorso anno, Aberto, Fabrizio e Gabriele, si confermano come un bagno con una netta vocazione allo “Sport & Benessere” a 360 gradi. Anche dopo i lavori di restyling di qualche mese fa, si è proprio voluto dare più spazio al “green”, anche per legarsi alla bellezza del Parco del Mare, una spiaggia verde sulla sabbia dove poter praticare sport a piedi scalzi. Sono i tre campi da Beach Volley che danno il benvenuto agli ospiti del bagno, e poi a seguire l’area Fitness con una struttura e attrezzi dedicati alla parte Allenamento Funzionale, Crossfit, ma anche la Zumba, lo Yoga, e poi Spin Bike. Si prosegue fino alla battigia, dove verranno praticate altre attività legate al benessere come lo Yoga e la Zumba e la camminata meditativa, perché anche il nostro mare è un luogo da vivere e praticare sport per tutti.



Tante le novità per questa estate 2021 che si potranno sperimentare all’Open Day Sport: la giornata in spiaggia parte alla mattina presto alla mattina con una camminata sportiva di 60’ sulla battigia condotta dalla Personal Trainer Brasiliana Elen Souza, poi Pilates con Angela Tartaglia, il Calistenichs con Pasquale e Anuar, Zumba e strong Nation con Equadoregno Jorge Herrera e Ester Aulizio, Flavia Semprini con Aereal Yoga, Elen Souza con attività Funzionale singola e a piccoli gruppi, Giuseppe Felicità con l’allenamento di Spin Bike, Natassja con Elena, Camilla e Sara con tutte le attività olistica come Yoga (Odaka Yoga, Vinyasa Yoga e Hatha Yoga.) e meditazione in camminata, ed infine l’allenamento OVER”..” per gli oltre 50 anni con Elen Souza.

"La spiaggia mai come adesso - spiega Fabrizio Pagliarani - è il luogo più indicato dove praticare qualsiasi sport all’aria aperta ed in piena sicurezza, pur rispettando le normative Anti Covid che ancora ad oggi sono in vigore. La spiaggia di Rimini è un luogo “comune” che deve essere gestito con la massima cura dai bagnini, dando libera iniziativa ai servizi privati. Già questo autunno e inverno, che è stato caratterizzato dal distanziamento e dalle mascherine, noi abbiamo messo a disposizione la spiaggia per le iniziative legate alla attività sportive che erano autorizzate, dai giovani e meno giovani, grazie ad alcuni nostri patner “personal trainer”. Un esperimento ben riuscito e che anche quest’inverno si ripeterà. La riviera e la spiaggia va sempre di più verso un utilizzo per 365 giorni all’anno".