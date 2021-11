Come affrontare le sfide quotidiane della convivenza, una guida per le famiglie

La pandemia ha messo a dura prova le relazioni familiari e di convivenza. A confermarlo una ricerca commissionata dal progetto FARE RETE e realizzata dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Cisf – Centro Internazionale Studi Famiglia, coinvolgendo 48 consultori privati, 50 associazioni familiari e 300 famiglie.

Il progetto FARE RETE dopo aver effettuato la ricerca è passato all’azione per supportare le famiglie e aiutarle concretamente. Ad esempio l’Associazione OEFFE, capofila del progetto, ha dato vita a “Pillole di Orientamento Familiare” si tratta di una serie di brevi video che forniscono semplici e pratici consigli per aiutare ad affrontare la quotidianità. Una sorta di guida pratica, nata dall’esperienza decennale dell’associazione nell’organizzazione di corsi e seminari per aiutare coppie giovani e meno giovani nel loro percorso di crescita come famiglia.

Ecco come affrontare al meglio la quotidianità con 5 consigli e alcuni spunti pratici:

1. La coppia come fondamento

Spesso ci si dimentica che la coppia è la base della famiglia, e così la si trascura. Stare bene insieme è fondamentale: la formazione e l’affiatamento di coppia sono elementi imprescindibili per la famiglia. Quali possono essere i segnali d’allarme cui fare attenzione? Quando la comunicazione inizia a deteriorarsi, a farsi solo fattuale e pragmatica. Il consiglio pratico, in questo caso, è quello di prendersi del tempo esclusivo per la coppia: che non vuol dire solo weekend romantici, ma anche nella quotidianità un momento per uno svago o per sbrogliare insieme un problema.

2. La comunicazione

Comunicare in una coppia e in famiglia è fondamentale. Nel percorso di una famiglia, le crisi sono inevitabili, ci sono scelte difficili da prendere, a volte anche imprevedibili. Si cambia, e non sempre è facile andare di pari passo nell’evoluzione personale. Il consiglio per cercare di comunicare sempre al meglio con il proprio partner e in generale con la propria famiglia? Pensare bene al come, quando, dove e in che tono parlare è fondamentale per costruire una relazione solida e migliorarsi a vicenda.

3. L’educazione

Il compito di un genitore è quello di crescere, guidare ed educare i propri figli. Come genitori è, quindi, necessario costruire un progetto che favorisca il dare ai figli valori, qualità e maturità: è, quindi, utile approcciarsi all’educazione con professionalità, con un progetto, obiettivi e tempo calati sull’età del bambino. È assolutamente fondamentale la collaborazione tra genitori. Il consiglio pratico? Partiamo dall’esempio: i nostri figli ci guardano, se mostriamo loro che ci vogliamo migliorare, trarranno grande aiuto da questo. Noi comunichiamo quello che facciamo e i bambini prendono spunto da quello che facciamo.

4. Giochi e compiti

Molto spesso i giocattoli non riescono a intrattenere a lungo i bambini che, di conseguenza, chiedono ai genitori di diventare i loro compagni di gioco. E se è importante cogliere il bisogno del momento, un suggerimento pratico potrebbe essere quello di togliere per qualche tempo un gioco dalla sua quotidianità, per poi reinserirlo dopo qualche mese, così da suscitare una riscoperta e un’interazione nuova da parte del bambino.

Allo stesso modo, è importante che i genitori mantengano questo approccio “intenzionale” verso l’educazione dei figli, anche quando da bambini diventano preadolescenti e poi ragazzi, senza scoraggiarsi davanti ai cambi improvvisi che spesso notano in loro. Per esempio, per far capire al proprio figlio che un obiettivo – e la conseguente soddisfazione – si raggiungono con l’impegno, gli si può affidare un piccolo compito domestico, come preparare la pizza per la cena di tutta la famiglia. Questo tipo di esperienze motiva i bambini, infatti, facendoli sentire gratificati per l’obiettivo raggiunto.

5. Le relazioni

Oltre ai rapporti all’interno della famiglia, è importante che – nonostante la frenesia della vita quotidiana, gli impegni professionali e non – le famiglie creino e consolidino le relazioni anche con altri nuclei familiari, cercando un confronto con loro in diversi contesti: amicizie, scuola, comunità locale, corsi di formazione, ecc. Per farlo, è sufficiente creare una sorta di appuntamento fisso – settimanale, mensile, a seconda della disponibilità di tempo, come una cena con gli altri condomini, una giornata dedicata ai compagni di scuola o qualche ora a servizio della comunità dove si vive.