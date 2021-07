Punture di insetto: ecco i rimedi contro prurito e gonfiore

Tra api, vespe, tafani, zanzare e calabroni, in estate cresce il rischio di essere punti da un insetto è piuttosto alto. Mentre lala puntura di una zanzara causa generalmente solo prurito e fastidio, quella di altri insetti oltre ad essere più dolorose, possono diventare pericolose, soprattutto per bambini molto piccoli e persone allergiche al veleno, per le quali esiste il rischio che si verifichi il cosiddetto "shock anafilattico".

Cosa fare se si viene punti da un insetto? Vediamo i rimedi per combattere prurito e gonfiore.

Sintomi della puntura di insetto

Gli insetti come api, vespe, zecche, calabroni, zanzare e tafani pungono le persone per difesa oppure perché hanno bisogno del sangue umano per sopravvivere. I segni di una puntura d'insetto rappresentano quindi il risultato dell'iniezione di veleno o di altre sostanze irritanti nella cute. Le punture di insetti non rappresentano un pericolo per la salute, a meno che non vengano attaccate zone delicate, come occhi, labbra, lingua e gola; tuttavia, queste punture possono essere pericolose per i bambini molto piccoli e per le persone allergiche alla sostanza iniettata o al veleno, causando il cosiddetto shock anafilattico, che coinvolge il sistema circolatorio e quello respiratorio e che richiede un intervento medico immediato.?

Generalmente, i sintomi di una puntura di insetto sono:

dolore,

prurito,

arrossamento,

bruciore,

gonfiore.

I sintomi sono più intensi e gravi, quando si verifica una reazione allergica in corso, in questo caso è assolutamente necessario un immediato ed adeguato intervento medico. Secondo la classificazione di Mueller, questi sintomi possono essere divisi in quattro stadi, in base alla gravità delle reazioni generalizzate:

stadio 1 (lieve) - i sintomi sono orticaria generalizzata, prurito, malessere, ansia;

stadio 2 (moderato) - i sintomi precedenti più almeno due dei seguenti: edema, vertigini, nausea, dolori all’addome, vomito, diarrea;

stadio 3 (grave) - i sintomi dello stadio 2 più almeno due dei seguenti: difficoltà a respirare (dispnea), difficoltà a deglutire (disfagia), secchezza delle fauci, difficoltà di parola (disartria), voce rauca (disfonia); vista annebbiata, angoscia con senso di morte imminente, stato confusionale;

stadio 4 (shock) - i sintomi dello stadio 3 più almeno due dei seguenti: colorazione bluastra (cianosi), riduzione della pressione sanguigna (ipotensione), svenimento (collasso), perdita di conoscenza, perdita del controllo degli sfinteri.

Cosa fare quando si viene punti

Normalmente, in assenza di reazioni allergiche i sintomi delle punture di insetto si risolvono spontaneamente nel giro di 2/3 giorni. Per alleviare più rapidamente i sintomi spiacevoli e fastidiosi di queste punture è opportuno:

rimuovere con attenzione l’eventuale pungiglione entro pochi secondi oppure, in caso di morso di zecca, rimuovere la zecca intera ruotandola con una pinza, come se la si svitasse, facendo attenzione che non rimanga la testa o altre parti del corpo all’interno della pelle;

entro pochi secondi oppure, in caso di morso di zecca, rimuovere la zecca intera ruotandola con una pinza, come se la si svitasse, facendo attenzione che non rimanga la testa o altre parti del corpo all’interno della pelle; applicare sulla ferita impacchi o prodotti freddi (acqua fredda, fazzoletti bagnati in acqua fredda o ghiaccio) per ridurre il dolore e il gonfiore;

evitare di grattare o sfregare la ferita e l'area circostante per ridurre il rischio di infezione.

Per ridurre il dolore, il prurito e il gonfiore è possibile:

tamponare la zona colpita con un batuffolo di cotone imbevuto di ammoniaca, che allevia il prurito e trasforma le molecole tossiche iniettate dall'insetto in composti innocui;

applicare localmente dell'Aloe Vera in gel o polpa, o unguenti a base di Arnica o Calendula;

utilizzare farmaci topici da banco, come le creme anti-infiammatorie non steroidee o le creme al cortisone.

In ogni caso, se il prurito e l'arrossamento della cute lesa peggiorano o non tendono a risolversi dopo pochi giorni, è consigliabile rivolgersi al proprio medico.

Puntura d'ape

Se capita di venir punti da un ape la prima cosa da fare è rimuovere il pungiglione il più velocemente possibile: non importa come, l'importante è agire rapidamente, svolgendo questa operazione entro i primi 20 secondi dal contatto con l'insetto. In molti casi, infatti, l’apparato velenifero resta attaccato al pungiglione e finché rimane intatto continua a rilasciare veleno; pochi secondi di ritardo, anche se dovuti all'intenzione di agire nel modo più opportuno, determinerebbero un maggior rilascio di veleno e, di conseguenza, un danno maggiore.

Per rimuovere l’apparato velenifero e il pungiglione, raschia delicatamente tutta l’area interessata con un oggetto con il bordo smussato, come una carta di credito o un coltello da burro, evitando di utilizzare pinzette o qualsiasi altro oggetto che potrebbe perforare o spremere l’apparato velenifero e far peggiorare i sintomi.

Una volta rimosso il pungiglione, per alleviare dolore, prurito e tumefazione si può ricorrere ad un impacco freddo e ad un antistaminico per via orale o applicato sotto forma di crema.

Puntura di vespa, tafano o calabrone

Vespe, tafani e calabroni, rispetto alle api, non lasciano il pungiglione e possono pungere ripetutamente. Se si viene punti e l'insetto è ancora in zona, spostarsi con molta calma in un'area sicura per evitare ulteriori punture.

Poi, pulire la ferita e utilizzare acqua fredda o ghiaccio per alleviare il dolore e rallentare i processi infiammatori, ed eventualmente applicare una crema antistaminica o cortisonica.

Morso di zecca

La zecca è un insetto che si nutre di sangue per sopravvivere, inserendo la propria testa all’interno della pelle da cui succhia il sangue ed emettendo del veleno. Inoltre, la zecca dell’uomo è diversa dalla zecca del cane.

Fondamentale quando si viene morsi da una zecca è rimuoverla rapidamente e correttamente dalla pelle, tenendo poi sotto controllo eventuali sintomi a posteriori: le zecche, infatti, possono essere infette, trasmettendo malattie batteriche (la Borrelia, o Malattia di Lyme, dal batterio Borrelia burgdorferi) o virali (TBE, Encefalite da zecca).

Inoltre, quando si rimuove una zecca, è importantissimo fare attenzione a non spezzarla e che la sua testa non rimanga nella pelle: per togliere una zecca correttamente è necessario afferrarla con una pinza (in commercio si trovano pinze apposite per zecche) e ruotarla, come si svita un tappo di sughero. Se non ci si sente sicuri, è possibile rivolgersi ad un pronto soccorso.

Puntura di tracina

Nel periodo estivo sono frequenti le punture di tracine, anche se non sono insetti. Queste, infatti, sono pesci d'acqua salata tipici dei fondali sabbiosi dai 2 ai 50 metri di profondità, dotati di spine velenifere lungo la pinna dorsale e sull'opercolo branchiale. Quando, inavvertitamente, si tocca una tracina, i suoi aculei penetrano nella pelle e rilasciano una tossina che provoca un dolore immediato e molto intenso.

Per alleviare il dolore è necessario sciacquare la parte colpita con acqua dolce per poi rimuovere gli eventuali aculei conficcati nella pelle. Inoltre, può essere utile mettere la parte colpita sotto la sabbia molto calda o anche in acqua calda: il calore, infatti, distrugge il veleno e ne blocca la diffusione, donando un'immediata sensazione di sollievo. Evitare assolutamente di applicare ghiaccio o ammoniaca.