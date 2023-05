Ampliare le camere con gli specchi: i segreti per stanze ampie e spaziose

I monolocali e i bilocali sono ormai diventati gli appartamenti più diffusi nelle grandi città perché consentono a single e a coppie di avere una casa tutta per loro, facile da gestire. Inoltre, nelle metropoli la presenza di una popolazione sempre più numerosa nel corso degli anni ha spinto a invertire la rotta verso la costruzione di abitazioni più piccole a discapito di quelle grandi.

Vivere in un appartamento piccolo ha i suoi vantaggi, permette di ridurre notevolmente i costi di gestione e la manutenzione è minima, ma il fascino di avere un luogo bello e spazioso non ha eguali. Se sogni un ambiente luminoso, non devi trasferirti o fare costosi lavori di ristrutturazione, ti basta utilizzare un semplice elemento d’arredo e la casa cambierà aspetto. Di cosa si tratta? Ma dello specchio, un accessorio spesso funzionale che, posizionato nel modo e nella forma adatti, darà una marcia in più alle stanze: ti sembrerà di vivere in un posto spazioso.

Non un semplice elemento funzionale

In casa tutti hanno almeno uno specchio, l’alleato per controllare il proprio aspetto prima di uscire. Prettamente funzionale, poco alla volta è diventato un vero e proprio elemento d’arredo con forme e cornici di design, pronto a migliorare l’aspetto di ogni camera.

Sempre più spesso ha abbandonato la sua funzione solamente decorativa, per diventare quell’elemento segreto che ti permette di dare un effetto di profondità alla stanza, aumentarne le dimensioni e illuminare l’ambiente.

Prima di acquistare e poi di posizionare qualsiasi modello, è importante domandarti in quale stanza vuoi utilizzarlo e quale risultato vuoi ottenere, ad esempio la sensazione di avere pareti più ampie o profonde, o rendere la stanza più luminosa.

Una parete di specchi

Che sia in un bagno o una camera, lo specchio ha il vantaggio di rendere l’ambiente più grande e meno angusto, questo è vero soprattutto nel corridoio. Nella maggior parte delle case questi sono normalmente lunghi, stretti e poco luminosi. Lo specchio è pronto a trasformarli in posti luminosi e ampi, basta scegliere quello a parete alto fino al soffitto per dare una maggiore sensazione di ampiezza.

Lo specchio non solo a parete

Quando si pensa allo specchio e alla sua collocazione, la prima cosa che viene in mente è di appenderlo alla parete, ma non deve essere necessariamente così! Ci sono quelli che possono essere semplicemente appoggiati al muro, l’importante è sceglierli di grandi dimensioni. Questi faranno percepire la camera in modo totalmente differente e nello stesso tempo ti apparirà più ampia. Nelle case piccole lo spazio non è mai abbastanza, ma non è necessario sacrificare una parete. Gli specchi possono essere collocati anche dietro a poltroncine, divani o tavolini per limitare il riflesso della luce, ma nello stesso tempo avere un risultato di profondità.

Giocare con le forme e le dimensioni

Gli specchi senza dubbio servono a dare personalità all’ambiente e questo è ancora più vero se decidi di utilizzarne più d’uno sulla stessa parete. Le forme, i colori delle cornici e le dimensioni differenti faranno sembrare la stanza più ampia e nello stesso tempo regaleranno un tocco di design.

Sfruttare i riflessi

Per far sembrare la camera più grande gli specchi non sono mai abbastanza, può sembrare un’affermazione impegnativa, ma l’importante è saperli utilizzare sapientemente. La soluzione di posizionare uno o anche più modelli su una sola parete può essere raddoppiata appendendoli su ben due muri opposti. Sistemati in modo perpendicolare permettono di riflettere più volte gli angoli della stanza regalando una profondità maggiore.

Se vuoi ottenere una soluzione d’impatto puoi decidere di ricoprire entrambe le pareti in modo totale con lo specchio fino al soffitto e di sicuro avrai un effetto wow.

Un grande classico: l’armadio con gli specchi

Lo specchio in camera da letto non può mai mancare e il più delle volte si sceglie di applicarlo sulle ante dell’armadio. La soluzione salvaspazio aiuta anche ad aumentare la profondità e allargare gli spazi.