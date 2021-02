Decorare casa per Carnevale

Abbellire casa in occasione della festa di Carnevale è il miglior modo per regalare un ambiente gioioso e organizzare una festa colorata per i più piccoli che tanto amano indossare simpatici costumi per trasformarsi nei loro eroi.

Decorare l’appartamento o una singola stanza per un party indimenticabile è semplice: è sufficiente un po’ di fantasia, qualche materiale di recupero e in poco tempo potrete preparare insieme ai vostri figli decorazioni uniche e divertenti.

In poche mosse potrete riempire la casa di coriandoli, mascherine e palloncini colorati, basta seguire i nostri consigli, dare libero sfogo alla fantasia e il successo sarà assicurato!

Decorazioni casa

Le decorazioni sono importanti. Ogni stanza dovrà essere piena di colori e addobbi da appendere alle pareti, alle finestre o per abbellire una porta l’importante è mescolare i materiali e avere un ambiente allegro. A Carnevale è concesso esagerare e la festa sarà un successo. Vediamo le decorazioni da realizzare con il fai da te.

Maschere

Il simbolo del Carnevale è indubbiamente la maschera. Per realizzare le maschere da appendere alle pareti o da mettere sui mobili e sulla tavola non dobbiamo fare altro che munirci di cartoncini colorati e forbici. Completate da piume, glitter e da un elastico, possono essere indossate sia dai piccoli che dagli adulti e vivere in pieno l’atmosfera spensierata.

Palloncini

A un party di Carnevale non possono mancare i palloncini. Questi possono essere realizzati in differenti modi:

palloncini con coriandoli : semplici e facili, basta prendere dei palloncini trasparenti e inserire all’interno dei coriandoli colorati o laminati per un effetto brillante;

: semplici e facili, basta prendere dei palloncini trasparenti e inserire all’interno dei coriandoli colorati o laminati per un effetto brillante; palloncini con nastrini : anche questa è un’idea molto easy da realizzare, con dei nastri colorati in raso, organza o rafia possiamo decorare i palloncini e lasciarli volare liberamente nella stanza;

: anche questa è un’idea molto easy da realizzare, con dei nastri colorati in raso, organza o rafia possiamo decorare i palloncini e lasciarli volare liberamente nella stanza; palloncini con cartoncini: per addobbare porte e finestre dobbiamo procurarci una matita e delle forbici, una volta disegnata la sagoma e ritagliati dovremo solo appenderli.

Festoni

Una festa non può dirsi completa senza i festoni di carta, gli addobbi colorati daranno un tocco in più all’ambiente. Dai cartoncini multicolor, dobbiamo ricavare dalle strisce che andranno a formare degli anelli da unire tramite la colla vinilica o la pinzatrice. Una volta terminati saranno pronti per essere fissati alle pareti.

Oltre ai festoni anche le stelle filanti non possono mancare tra le decorazioni di Carnevale e realizzarle è davvero semplice. Ritagliato un cerchio da un cartoncino colorato, dobbiamo fare un taglio iniziale di 1 cm e poi tagliare l'interno stando sempre ad una distanza di circa 1 centimetro fino ad arrivare al centro del cerchio. In pochi minuti avremo una decorazione che di sicuro farà contenti i più piccoli.

Come decorare la tavola

Da non tralasciare quando si organizza una festa di Carnevale è sicuramente la tavola. Per addobbarla in modo impeccabile oltre alla tovaglia colorata dobbiamo aggiungere coriandoli, stelle filanti e cappellini che si trasformano in simpatici segnaposto.

Per rendere ancora più allegra la tavola possiamo realizzare i bicchieri ispirati al mondo degli animali come cani, gatti o coniglietti. Utilizzando il cartoncino colorato o la carta velina, le sagome a forma di orecchie, occhi e naso dovranno essere incollate e daranno vita agli animali preferiti dai bambini!

Giochi per la festa di Carnevale

Il Carnevale è sinonimo di allegria e divertimento, quindi i giochi sono immancabili e la pignatta è un grande classico. Il gioco popolare che consisteva nella distruzione di una pentolaccia in terracotta, ha lasciato il posto alla versione moderna ispira alla piñata messicana. A forma di animali, realizzata in cartone colorato viene riempita con dolci e coriandoli. Una volta appesa i piccoli si divertiranno ad assestare colpi con il bastone e a romperla per avere una dolce ricompensa.

