Decorazioni di Halloween, tutto l'occorrente per una festa spaventosa

Nata alla fine dell'800, ormai la festa di Halloween è diventata una tradizione anche per noi: il 31 ottobre tutto assume un aspetto spettrale e inquietante. Può essere un modo divertente per passare la giornata con i bambini, tra piccoli lavoretti artigianali e decorazioni di Halloween, oppure con gli amici; Ecco alcuni consigli da paura !





Addobbi di Halloween per una casa da brivido

Ogni anno, l’ultima notte di ottobre si traveste di paura, non solo in strada, dove i più piccoli passeggiano di casa in casa esibendo costumi originali e colorati, ma anche nelle nostre case. Nata come usanza celtica e celebrata principalmente in Inghilterra e Stati Uniti, oggi Halloween si festeggia un po’ dappertutto. Per i bambini si tratta di una ricorrenza divertente: la serata dedicata a “dolcetto o scherzetto” è una tradizione irrinunciabile, come anche la zucca da intagliare e da utilizzare per illuminare il giardino.

Stai pensando a una festa? Oltre al costume e agli spuntini, meglio se in versione finger food, non dimenticare gli addobbi di Halloween. Per accogliere i tuoi ospiti, parti dalla porta di ingresso. Ad esempio, puoi sorprendere i tuoi ospiti e i bambini dei vicini di casa con una catena di luci fatta di piccole zucche decorative o una ghirlanda di rametti dipinti di nero. In alternativa, trasforma il cancello in una mummia: devi solo avvolgerlo con del nastro adesivo e attaccare due occhi di cartone.

All’interno di casa, usa una retina sottile per creare delle grandi ragnatele, a cui appendere spaventosi ragni giganti oppure delle ghirlande luminose. E non dimenticare di tenere un cestino per i dolci accanto alla porta: puoi preparare dei pacchettini di caramelle o cioccolatini già confezionati. Usa delle bustine trasparenti, chiudile con un nastrino arancione e applica un adesivo su cui disegnare una zucca stilizzata.





La zucca: la decorazione di Halloween perfetta

Un vero must-have per gli addobbi di Halloween è la zucca. Può essere usata come lanterna, intagliata con smorfie paurose, oppure assumere le sembianze di una mummia. Scopri come trasformare una semplice zucca in una maschera spaventosa.

Prepara la zucca rimuovendo terra e sporcizia. Scegli quelle arancioni e tonde, più adatte per essere intagliate Utilizza un coltello affilato per disegnare il taglio sulla parte superiore del coperchio e poi tagliarlo Con un cucchiaio, rimuovi a mano l’interno della zucca. Con un cucchiaio da gelato è possibile togliere le fibre e i semi più piccoli. Scava l’interno della zucca fino a quando l’avrai svuotata completamente Ora puoi disegnare la smorfia più spaventosa che ti viene in mente. Utilizza un coltello per ritagliare le aree della zucca che devono essere rimosse. Per rendere la zucca più resistente, è possibile rivestire i bordi del taglio e l’interno con della vaselina

Suggerimento extra: se non vuoi intagliare la zucca, dipingila con degli appositi pennarelli. Per un risultato particolare, colora degli spicchi neri oppure dei pois.





Consigli per la mise en place a tema Halloween

Se sei troppo grande per girare di porta in porta, il 31 di ottobre celebralo a casa con gli amici, preparando una cena a tema e sorprendendoli con decorazioni di Halloween da brividi. Dall’antipasto al dessert, usa la zucca come leitmotiv. Non solo è un prodotto di stagione, ma è soprattutto buona e bella da vedersi. Saprà dare sapore e colore a tutti i tuoi piatti, ma tornerà utile persino per l’allestimento della tavola.

Ecco qualche consiglio per creare un’atmosfera che stregherà i tuoi ospiti.

Per tovaglia e piatti , gioca con i colori tipici della festa, ovvero il nero e l’arancione. In alternativa, un altro grande classico è l’accostamento rosso e nero

, gioca con i colori tipici della festa, ovvero il nero e l’arancione. In alternativa, un altro grande classico è l’accostamento rosso e nero Sì a bicchieri esagerati, in stile vittoriano: devono essere un po’ teatrali, per brindisi da brivido

esagerati, in stile vittoriano: devono essere un po’ teatrali, per brindisi da brivido Non c’è occasione migliore per una cena a lume di candela. Usa candelabri oppure posiziona tante candele al centro della tavola, meglio ancora se disposte su vassoi in vetro o vasi trasparenti

Per una mise en place più giocosa, opta per vasetti pieni di caramelle a tema horror, a forma di denti di Dracula, vermi, teschi e occhi.