Découpage: tutto ciò che serve sapere per decorare gli oggetti di casa

Un hobby per decorare gli accessori di casa, far rivivere vecchi oggetti da riciclare e inventare piccoli doni pensati per gli amici con un pizzico di poesia e originalità.

Il termine découpage deriva dalla lingua francese e dal verbo découper, che significa "ritagliare". Si tratta di mettere in moto l'immaginazione e fare in modo di procurarsi alcuni strumenti utili. Se non si ha dimestichezza con la materia, è consigliato iniziare con oggetti semplici, come una vecchia sedia o un oggetto da reinterpretare.



Che cos'è il découpage

Il découpage è una tecnica decorativa che consiste nel decorare oggetti e mobili tramite ritagli di carta di vario tipo. Découpage significa ritagliare. Infatti, questa tecnica consiste nella decorazione di oggetti con ritagli di carta. Un passatempo super creativo, che fa bene alla mente e al cuore, e che è a tutti gli effetti anche eco-friendly, perché alla base della sua filosofia c'è proprio il recupero e il riutilizzo degli oggetti.



L'occorrente necessario per un "recupero" perfetto

Prima di imparare le tecniche e capire quali sono i materiali più indicati, è importante avere tutti gli strumenti. Per dedicarsi al meglio a questo hobby bisogna munirsi di:

Matita e scotch : per fermare le illustrazioni o preparare il progetto

: per fermare le illustrazioni o preparare il progetto Riga : utile per posizionare alla perfezione le illustrazioni

: utile per posizionare alla perfezione le illustrazioni Carta vetrata : per levigare l’oggetto su cui si effettua il découpage

: per levigare l’oggetto su cui si effettua il découpage Pittura acrilica : per dipingere il fondo

: per dipingere il fondo Forbici : devono essere di diverse dimensioni perché si devono adattare al disegno da ritagliare

: devono essere di diverse dimensioni perché si devono adattare al disegno da ritagliare Taglierino : utile per intagliare le parti interne della carta o per raggiungere i punti difficile dell’oggetto

: utile per intagliare le parti interne della carta o per raggiungere i punti difficile dell’oggetto Carta : bigliettini, carta regalo vecchi libri o carte geografiche tutto è utile per ritagliare le illustrazioni. In commercio però, esistono carte o tovaglioli realizzati appositamente per il découpage

: bigliettini, carta regalo vecchi libri o carte geografiche tutto è utile per ritagliare le illustrazioni. In commercio però, esistono carte o tovaglioli realizzati appositamente per il découpage Colla vinilica : serve per incollare le illustrazioni sull’oggetto e di solito viene diluita con l’acqua

: serve per incollare le illustrazioni sull’oggetto e di solito viene diluita con l’acqua Pennelli : servono a stendere la colla e la finitura

: servono a stendere la colla e la finitura Flatting: e una vernice che serve a rifinire il lavoro una volta incollate le illustrazioni

I supporti per realizzare il découpage

Per realizzare questa tecnica si possono utilizzare diversi supporti, ma alcuni sono più indicati rispetto agli altri perché sono più pratici da lavorare e versatili:

Legno

Plastica

Terracotta

Vetro

Metallo

Le tecniche del découpage

Ogni materiale può ispirare la fantasia e trasformarsi in una piccola opera d’arte, anche se bisogna utilizzare le tecniche giuste come quella di base e quella craquelè.