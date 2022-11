Feng Shui: le tre regole fondamentali per una casa sana

Creare un ambiente sano ed equilibrato sembra un compito difficile, ma è proprio questa la missione del Feng Shui: vivere in armonia e far sì che la nostra energia e quella del nostro spazio abitativo siano in equilibrio e in pace. Per raggiungere questo obiettivo, non sempre sono necessari grandi cambiamenti. Il Feng Shui segue alcuni principi di base che dobbiamo comprendere perché tutti gli elementi intorno a noi inizino a combaciare alla perfezione.

Secondo il Feng Shui, esistono alcuni principi universali che ci aiutano a comprendere le regole del nostro ambiente e del mondo esterno, fondamenti che, quando si comprendono appieno, rendono la convivenza più sopportabile. Quando questi principi vengono applicati all’interno della nostra casa, l’ambiente diventa più equilibrato e si trasforma in uno spazio sano, adatto a ricevere tutte le energie vibranti dall’esterno, la fortuna , la salute e l’amore.