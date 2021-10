Halloween, idee e consigli per decorare casa con la zucca

Si avvicina Halloween allora perché non decorare casa per vivere la festa più “paurosa” con allegria? La zucca è sicuramente il simbolo della festa del 31 ottobre e quindi l’ideale per decorare casa. Versatile e facile da utilizzare è la scelta perfetta per gli amanti del fai da te.

Se ti mancano idee per decorare l’interno o l’esterno con la zucca, non ti preoccupare. Di seguito trovi alcuni consigli per ricreare l’atmosfera tipica della notte più spaventosa dell’anno.

Completare l’esterno

La prima cosa da fare è pensare come decorare l’esterno. Per un risultato d’effetto bisogna scegliere zucche di dimensioni e colori differenti da sistemare davanti all’entrata.

I bambini in cerca di dolciumi verranno accolti dall’immancabile domanda "Dolcetto scherzetto?" scritta sulle zucche con un pennarello nero. Impilate l’una sull’altra o raggruppate, di sicuro renderanno l’ingresso in perfetto stile Halloween.

Arricchire i davanzali

Dopo l’esterno è la volta del davanzale della finestra. La soluzione più semplice è raggruppare le zucche in un angolo alternandole con candele da accendere la notte del 31. Se invece si vuole un effetto più ricercato, basterà munirsi di stencil e tempera e liberare la fantasia: un intreccio di foglie come richiamo al periodo autunnale o un volto spaventoso, dipende tutto dal gusto e dallo stile che si vuole dare alla serata.

Rendere unica la tavola

Perché non organizzare una cena in compagnia? La zucca può trasformarsi in un creativo centrotavola. Per un effetto raffinato basta dipingere le zucche di bianco e con un pennarello nero e disegnare una parola divertente in tema con Halloween.

Invece, se si preferisce lo stile moderno e minimale, bisogna semplicemente munirsi di tempere con colori a contrasto e disegnare delle linee nette e geometriche.

Riempire ogni angolo della casa

Per creare un’atmosfera degna del 31 ottobre basta dare libero sfogo alla fantasia e posizionare le zucche in ogni angolo della casa.

La zucca ha tonalità vivaci e sgargianti, ma se si vuole dare un tocco di modernità ad un grande classico, si può scegliere di colorarla. Questa attività è perfetta se in casa ci sono bambini, perché è l’occasione giusta per trascorrere del tempo in loro compagnia facendo un’attività divertente!

Un'altra idea è svuotare la zucca e, invece, di intagliare il tradizionale volto spaventoso meglio decorarla con scritte, lettere o disegni autunnali.

La notte di Halloween è caratterizzata da mostri, zombie e fantasmi, ma questo non vuol dire tralasciare l’eleganza. Come? Con decorazioni raffinate! È sufficiente dipingere le zucche di bianco o con colori neutri e disegnare a contrasto forme geometriche per un risultato super chic.

Per i più sbadati la notte del 31 ottobre può diventare un’occasione per trasformare la zucca in una comoda lavagna! Dopo aver dipinto la superficie dell’ortaggio con la pittura a lavagna, bisogna munirsi di gessetti colorati e iniziare ad appuntare messaggi spaventosi di benvenuto, appunti per organizzare la festa di Halloween o divertirsi con i più piccoli!

Se si vuole dare un tocco di colore, alla notte più spaventosa dell’anno, è possibile decidere di decorarla con i fiori. Fiori finti e colla a caldo sono la combinazione perfetta per realizzare una decorazione bucolica!

Le zucche si trasformano in vasi

Se si vuole rendere protagoniste le piante per la notte di Halloween, la zucca si trasforma in un vaso originale e home made. Bisogna tagliare la parte superiore della zucca con un coltello ed eliminare la polpa interna. Una volta svuotata la riempite di terriccio in cui inserire le piante preferite.

