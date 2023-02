Carnevale: alcuni consigli per "vestire a festa" la casa

Il Carnevale è una festa allegra e divertente amata dai bambini, ma che affascina anche gli adulti pronti ad indossare simpatici costumi. Per festeggiare al meglio questo periodo possiamo decidere di addobbare casa e organizzare una festa in famiglia per il divertimento dei più piccoli.

Per rendere il party indimenticabile, le decorazioni devono essere in linea con il periodo più colorato dell’anno. Le idee sono tante e realizzarle a mano è un’ottima occasione per trascorrere del tempo in compagnia dei bambini.

Coriandoli, mascherine e palloncini colorati sono pronti ad invadere casa, basta seguire i nostri consigli, dare libero sfogo alla fantasia e il successo sarà assicurato!

Decorazioni casa

Per realizzare una festa di successo, le decorazioni sono importanti, ogni stanza dovrà essere piena di colori e addobbi da appendere alle pareti, alle finestre o per abbellire una porta, l’importante è mescolare i materiali e avere un ambiente allegro perché a Carnevale è concesso esagerare. Vediamo le decorazioni da realizzare con il fai da te.

Maschere

Le maschere sono indubbiamente il simbolo del Carnevale e per una festa che si rispetti, non possono assolutamente mancare. Non dobbiamo fare altro che munirci di cartoncini colorati e forbici e realizzare tante mascherine da appendere alle pareti o da mettere sui mobili e sulla tavola. Completate da piume, glitter e da un elastico, possono essere indossate sia dai piccoli che dagli adulti e vivere in pieno l’atmosfera spensierata.

Palloncini

Un’altra decorazione che non può mancare in un party a tema Carnevale sono i palloncini che possono essere realizzati in differenti modi:

palloncini con coriandoli : semplici e facili, basta prendere dei palloncini trasparenti e inserire all’interno dei coriandoli colorati o laminati per un effetto brillante;

: semplici e facili, basta prendere dei palloncini trasparenti e inserire all’interno dei coriandoli colorati o laminati per un effetto brillante; palloncini con nastrini : anche questa è un’idea molto easy da realizzare, con dei nastri colorati in raso, organza o rafia possiamo decorare i palloncini e lasciarli volare liberamente nella stanza;

: anche questa è un’idea molto easy da realizzare, con dei nastri colorati in raso, organza o rafia possiamo decorare i palloncini e lasciarli volare liberamente nella stanza; palloncini con cartoncini: per addobbare porte e finestre dobbiamo procurarci una matita e delle forbici, una volta disegnata la sagoma e ritagliati dovremo solo appenderli.

Festoni

Una festa non può dirsi completa senza i festoni di carta, gli addobbi colorati daranno un tocco in più all’ambiente. Dai cartoncini multicolor, dobbiamo ricavare dalle strisce che andranno a formare degli anelli da unire tramite la colla vinilica o la pinzatrice. Una volta terminati saranno pronti per essere fissati alle pareti.

Oltre ai festoni anche le stelle filanti non possono mancare tra le decorazioni di Carnevale e realizzarle è davvero semplice. Ritagliato un cerchio da un cartoncino colorato, dobbiamo fare un taglio iniziale di 1 cm e poi tagliare l'interno stando sempre ad una distanza di circa 1 centimetro fino ad arrivare al centro del cerchio. In pochi minuti avremo una decorazione che di sicuro farà contenti i più piccoli.

Come decorare la tavola

Quando si organizza una festa di carnevale la tavola non deve essere tralasciata, per addobbarla in modo impeccabile oltre alla tovaglia colorata dobbiamo aggiungere coriandoli, stelle filanti e cappellini che si trasformano in simpatici segnaposto.

Per rendere ancora più allegra la tavola possiamo realizzare i bicchieri ispirati al mondo degli animali come cani, gatti o coniglietti. Utilizzando il cartoncino colorato o la carta velina, le sagome a forma di orecchie, occhi e naso dovranno essere incollate e daranno vita agli animali preferiti dai bambini!

Giochi per la festa di Carnevale

Il Carnevale è sinonimo di allegria e divertimento, quindi i giochi sono immancabili e la pignatta è un grande classico. Il gioco popolare che consisteva nella distruzione di una pentolaccia in terracotta, ha lasciato il posto alla versione moderna ispira alla piñata messicana. A forma di animali, realizzata in cartone colorato viene riempita con dolci e coriandoli. Una volta appesa i piccoli si divertiranno ad assestare colpi con il bastone e a romperla per avere una dolce ricompensa.