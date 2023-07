Come allontanare api e vespe: i metodi naturali più efficaci

Durante la stagione estiva, il rischio che attraverso le finestre aperte possano penetrare in casa gli insetti è alquanto elevata. Spesso fastidiosi, alcuni possono diventare anche pericolosi se si è allergici, in maniera particolare api e vespe.

Per proteggere la salute e allo stesso tempo preservare insetti fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema ci si può affidare a dei rimedi naturali che hanno il vantaggio di allontanarli.

Prima di ricorrere alle soluzioni per allontanare le api e le vespe bisogna sapere che la prevenzione ha un ruolo centrale. Posizionare zanzariere alle porte e alle finestre o sigillare crepe e fessure sulla facciata di casa sono tutte scelte utili per impedire a questi insetti di creare il nido. Inoltre, in estate con il caldo e le temperature alte, è fondamentale smaltire in modo adeguato i rifiuti alimentari. Le api e le vespe si nutrono di proteine e di zuccheri, quindi meglio non lasciare in giro cibi a rischio come frutta e carne.

Le piante per allontanare le api

Tra i rimedi naturali per allontanare le api e le vespe, le piante sono senza dubbio al primo posto. In estate con i loro colori e odori, rendono il balcone bello da vedere e sono utili anche contro gli insetti. Ecco qualche esempio:

Geranio : perfetta come pianta in vaso o nel terreno, ha un’alta funzione repellente

: perfetta come pianta in vaso o nel terreno, ha un’alta funzione repellente Calendula : il fiore dell’estate ha un odore intenso sgradevole non solo alle api e alle vespe, ma anche alle zanzare

: il fiore dell’estate ha un odore intenso sgradevole non solo alle api e alle vespe, ma anche alle zanzare Mentuccia : chi ha la pianta della menta sa perfettamente che il suo aroma è intenso, ma quello che per noi può essere piacevole per api e vespe invece non lo è affatto

: chi ha la pianta della menta sa perfettamente che il suo aroma è intenso, ma quello che per noi può essere piacevole per api e vespe invece non lo è affatto Citronella: utilizzata soprattutto contro le zanzare, questa pianta ha un potere dissuasivo anche contro le vespe e le api

Gli oli efficaci contro le api e le vespe

Se non avete un outdoor sufficientemente spazioso per accogliere le piante, una soluzione per allontanare gli insetti sono gli oli essenziali. Bastano poche gocce su batuffoli di cotone posizionati sul davanzale della finestra e delle porte o inseriti all’interno di diffusori e potrete tenere lontani gli ospiti indesiderati.

L’essenza di olio di alloro ha un alto potere repellente contro gli insetti e lo stesso vale per quelli di eucalipto e lavanda, efficaci anche contro le vespe.

Allontanare api e vespe con rimedi naturali e insoliti

Se le piante e gli oli essenziali sono da sempre conosciuti come soluzioni naturali contro gli insetti, potete sfruttare delle valide alternative anche se poco usuali.

L’aglio ad esempio, meglio se in polvere, una volta aggiunto all’acqua e spruzzato all’ingresso delle finestre terrà lontano ogni tipo di insetto.

Se in estate utilizzate spesso i cetrioli, non buttate le bucce, ma mettetele in ciotole da posizionare sul davanzale: le api non saranno più un problema.

Presente nella maggior parte delle case, il caffè ha un aroma che per noi è gradevole, mentre per le api e le vespe risulta molto intenso e insopportabile. Per tenerle lontane da noi e dalla nostra casa, è sufficiente mettere la polvere all’interno di un contenitore in allumino o in un porta candele e bruciarla. Il fumo sprigionato sarà molto intenso e allontanerà anche le cimici