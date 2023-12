Ghirlanda Natalizia: come realizzare e i materiali necessari per "vestire" gli ambienti di casa

ll Natale è sempre più vicino, come anche il piacere di addobbare casa con decorazioni a tema. Realizzare addobbi e decorazioni natalizie fai da te è un'attività divertente, perfetta da condividere anche con i più piccoli, e con un po' di tempo e fantasia si possono creare tantissime decorazioni diverse.

La ghirlanda natalizia apposta all’ingresso di casa diventa uno degli addobbi più importanti, perché delinea lo stile delle decorazioni scelte e attira l’attenzione di ospiti e curiosi. Le ghirlande natalizie possono essere realizzate in diversi materiali, dal legno ai rami di pino, dal cartone alla lana, e possono avere differenti stili e motivi, per soddisfare ogni tipologia di gusto. Inoltre, possono essere utilizzate per addobbare l’ingresso di casa, per decorare il camino o le finestre ma anche come centrotavola o come base per posizionare le candele dell’Avvento.

Prima di iniziare, tieni presente che è importante verificare lo spazio in cui andrà allocata la ghirlanda, per poter essere sicuri che la sua dimensione sia giusta, e il luogo: se sarà una ghirlanda da esterno, infatti, è meglio evitare l'utilizzo di materiali come il feltro, la lana o la stoffa, che si rovinerebbero con la pioggia.

Vediamo allora tutti i passaggi e i materiali necessari per realizzare una ghirlanda di Natale fai da te.

Occorrente :

1 anello per ghirlanda ;

; rami di pino

colla

fil di ferro

fette di arancia essiccate

pigne decorative

rami di agrifoglio, iris, rose, o dei tuoi fiori preferiti

fettine di mela essiccata

corteccia decorativa