Come risparmiare su acqua, luce e gas

Bollette salate, risorse energetiche in difficoltà: temi mai prima d'ora così attuali e "scomodi". Ci sono semplici gesti alla portata di tutti per adottare uno stile di vita più sostenibile anche dal punto di vista del risparmio energetico e che possono aiutare ad alleggerire il conto in bolletta. Vediamone alcuni.





Acqua

Il Wwf consiglia di chiudere sempre il rubinetto mentre ci insaponiamo sotto la doccia o anche quando ci laviamo le mani, usando l'acqua corrente per risciacquarci. Lo stesso per denti e barba. Si risparmiano almeno 6 litri d'acqua al minuto. Con l'acqua di ammollo dove abbiamo lavato frutta e verdura o con quella di cottura della pasta raffreddata possiamo annaffiare le piante del giardino (quella di cottura della pasta è perfetta anche per sciacquare le stoviglie). Per il ferro da stiro, un trucco per risparmiare è quello di usare l'acqua del deumidificatore o del condizionatore essendo questa priva di calcare.





Elettricità

Effettuiamo lavaggi a pieno carico per lavatrice e lavastoviglie. Così possiamo risparmiare acqua, energia e quindi denaro (fino a 30€ l'anno ed emissioni ridotte del 50%). Usiamo clicli rapidi e a basse temperature. Occhio anche al frigorifero: è responsabile del 25% del consumo di energia domestica. Sistemate gli alimenti all'interno ben separati per far circolare l'aria nel modo migliore. Tenete le luce accese solo nelle stanze in cui state e spegnete gli elettrodomestici senza stand by. In estate, il condizionatore messo a temperature troppo basse fa schizzare i consumi e non da tutti è ben tollerato. Meglio tenerlo solo pochi gradi meno che all'esterno.







Impiegate qualche minuto in meno per fare la doccia, abbassate di un grado i caloriferi quando è inverno. Effettuate controlli periodici alla caldaia e pensate a installare valvole termostatiche sui termosifoni.(previo controllo termini di scadenza) per migliorare il vostro risparmio energetico.. Quando l'acqua bolle, gettate pasta e sale, mescolate e coprite con un coperchio. Spegnete il gas. Passati i minuti di cottura richiesti dalla confezione, vedrete che la pasta è cotta lo stesso senza aver usato più gas del necessario.