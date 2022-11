Ridurre lo spreco alimentare anche in dispensa

Ci sono diversi motivi per cui il cibo conservato in dispensa rischia di finire buttato.

Ad esempio, perchè ne avevamo stipato troppo e non ci siamo accorti che una parte era nel frattempo scaduta o si era rovinata. Attenzione anche a conservare male semi, farine, fiocchi d'avena: l'invasione di "farfalline" nella confezione e tra la dispensa è in agguato. Per fortuna con qualche accortezza e un pò di attenzione in più, è possibile limitare gli sprechi nel luogo che dovrebbe invece servirci per conservare e mettere da parte le nostre riserve di alimenti.





Collocazione

Innanzitutto: avete scelto la posizione giusta per la dispensa? Idealmente, dovrebbe essere collocata in una zona fresca e asciutta della casa, lontana da fonti di calore, e ovviamente dalla luce del sole. Se non avete alternative, dovrete fare più attenzione a non comprare cibo in eccesso da stipare in dispensa e a consumarlo velocemente.





Organizzazione

Per organizzare la dispensa, sono perfetti i contenitori ermetici. Impediscono a umidità e insetti di entrare e sono semplici da impilare. Conviene mettere confezioni di riso e farine, anche se chiusi, dentro contenitori ermetici per tenere lontane le tanto odiate "farfalline" che a volte si formano anche nella confezione originale. Ogni 3-4 mesi, è bene svuotare la dispensa e controllare se qualcosa è andato a male o se ci sono infestazioni, se qualcosa è prossimo alla scadenza e va consumato e se abbiamo scorte in eccesso. In generale, se vi accorgete che buttate via molti alimenti che avete in dispensa, è il momento di acquistarne di meno o conservare qualcosa anche in frigorifero o congelatore.





Conservazione

I cibi che potete conservare in frigorifero o in congelatore sono ad esempio: cereali e farine integrali, frutta a guscio e semi, anche in polvere o tritati (ad esempio, la farina di mandorle), ma anche quinoa o legumi. Soprattutto se li usate poco.



Per evitare il, provate questo trucco: mettere in per prima di riporli in dispensa. Il freddo eliminerà le eventuali larve già presenti nella confezioni evitandone lo sviluppo.