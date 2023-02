Acquistare la casa dei sogni: cosa bisogna sapere per non sbagliare

"La casa è il posto in cui si può stare davvero in pace", così cantava Jovanotti. La scelta dell’abitazione dunque non può essere casuale e deve tenere in considerazione il fatto che i passi da compiere prima dell’acquisto non sono affatto semplici. Per vivere al meglio in qualsiasi casa bisogna sentirsi a proprio agio e accolti fin dal momento in cui si chiude la porta, ma come si può capire qual è quella giusta per ogni esigenza? Non è per nulla una missione impossibile, anzi seguendo alla lettera alcuni preziosi consigli la decisione può diventare molto più semplice.

Le caratteristiche dell’appartamento vengono prima di tutto

La casa dei sogni è quella che rispecchia in pieno le caratteristiche di cui più abbiamo bisogno. Ecco perché prima dell’acquisto vero e proprio, è necessario capire come deve essere strutturata l’abitazione ideale. Tra gli aspetti da tenere in considerazione per venire incontro a gusti ed esigenze, ci sono sicuramente le dimensioni complessive dell’appartamento, ma anche la tipologia dello stesso (meglio una casa indipendente oppure una villetta?). La disposizione delle stanze, poi, non è un dettaglio secondario, come anche l’esposizione dell’edificio alla luce del sole che può fare la differenza.

L’importanza dell’aspetto economico

Investire in una casa vuol dire anche e soprattutto capire quale budget si può avere a disposizione e l’immobile che ci si può permettere con questa somma. Non è importante che l’acquisto avvenga tramite mutuo oppure la liquidazione dell’importo complessivo, prima ancora della scelta si deve avere chiaro il quadro delle spese da sostenere, comprese quelle fiscali e di gestione.

Una zona non vale l’altra

Quando si tratta di acquistare la casa dei sogni, è evidente che la zona riveste un ruolo strategico. Prima della decisione finale, infatti, bisogna valutare con attenzione il quartiere in cui si trova l’appartamento rispondendo a semplici domande: è abbastanza sicuro? È vicino ai servizi principali? Com’è la qualità della vita? Per orientarsi meglio, dunque, occorre approfondire la zona nel minimo dettaglio, prendendo in considerazione anche aspetti come la prossimità degli spazi verdi e l’eventuale riqualificazione dell’immobile negli anni successivi.

Il dettaglio dei lavori di ristrutturazione

Nel momento in cui si sceglie di acquistare casa, è facile commettere un errore: prendere sotto gamba gli eventuali lavori di ristrutturazione da effettuare. Spesso sono inevitabili e ci si lascia intrigare da un buon prezzo di vendita che però non tiene conto delle spese per i nuovi interventi. In questo caso si sottovalutano spesso le conseguenze economiche e soprattutto temporali perché i lavori possono richiedere diversi mesi. Il consiglio è quello di informarsi sulle possibili agevolazioni legate alle ristrutturazioni per avere un quadro chiaro della situazione, tenendo da parte una somma di denaro utile per qualsiasi imprevisto.

La conoscenza dell’andamento del mercato

Il mercato immobiliare ha un andamento imprevedibile: in alcuni anni i prezzi tendono a schizzare verso l’altro, mentre in altri periodi storici si abbassano in modo evidente ed è proprio in questo secondo caso che diventa conveniente fare l’investimento acquistando casa. Le oscillazioni dei prezzi, soprattutto in determinate città, sono sempre dietro l’angolo ma monitorando i siti specializzati è possibile non farsi trovare impreparati.

Attenzione alla burocrazia

La burocrazia è una delle principali insidie che vanno superate quando si decide di acquistare casa. La ricerca dell’abitazione dei sogni può essere complicata dalla richiesta di documenti specifici e da altre procedure che rischiano di allungare le tempistiche. Per questo motivo bisogna prepararsi in anticipo con la documentazione richiesta, così da affrontare ogni situazione senza problemi oppure brutte sorprese dell’ultimo minuto.