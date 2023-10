Umidità in casa: alcuni consigli per eliminare lo sgradito e "infestante ospite"

C’è un nemico silenzioso che si insinua tra le pareti delle nostre case: il suo nome è “umidità”. Nella lotta contro questo fastidioso (e indesiderato) ospite è fondamentale conoscere le cause e gli accorgimenti necesssari per ridurne gli sgradevoli effetti.

Estremamente dannosa sia per le superfici che per la salute, nel tempo potrebbe condurre alla formazione di muffa e dunque rendere l'ambiente insalubre.

E possibile tuttavia prevenire il pericolo d'incorrere nella sgradevole problematica attraverso alcuni semplici e pratici suggerimenti, ma ancora prima comprendere il perchè dell'insorgenza dell'umidità e come eliminare lo sgradevole e "infestante ospite".

Umidità in casa: qual è il livello ideale?

Il tasso di umidità all’interno delle mura domestiche va costantemente monitorato: non deve mai superare il 60-70%. Attenzione anche ad evitare l’effetto opposto. Un ambiente predominato da aria secca può determinare una secchezza delle mucose per gli inquilini, e caricare lo spazio di elettricità statica.

Come misurare l’umidità in casa

Come si fa a misurare l’umidità in casa? Esiste un apposito strumento che si chiama igrometro, il quale misura l’umidità relativa nell’aria. Senza scendere troppo in tecnicismi, possiamo affermare che questa è data dal rapporto tra l’umidità assoluta, ovvero la quantità di vapore acqueo presente nella stanza, e l’umidità di saturazione, ovvero la quantità di vapore acqueo che può essere presente ad una data temperatura e pressione.

In commercio esistono igrometri di ogni tipo da quelli classici a quelli digitali in grado di esportare addirittura dati sul computer per elaborare statistiche. Per la propria casa sarà sufficiente acquistare un igrometro base.

Le cause dell'umidità

Le cause dell'umidità sono diverse e a volte possono essere concatenate come ad esempio:

cattiva coibentazione dei muri esterni che creano l'umidità di risalita;

ambienti poco ventilati;

zone particolarmente umide o stagioni piovose.

Come prevenire l'umidità

Per avere un livello di umidità sano, ci sono piccole regole da seguire soprattutto in determinate stanze, come il bagno e la cucina in cui il rischio condensa è alto e a lungo andare potrebbe insorgere la muffa. Per questo motivo è importante:

arieggiare casa : ogni mattina meglio aprire le finestre per almeno 10 minuti.

: ogni mattina meglio aprire le finestre per almeno 10 minuti. utilizzare la cappa : se cuciniamo piatti con cotture lunghe, allora dobbiamo azionare la cappa per aspirare i fumi della cucina;

: se cuciniamo piatti con cotture lunghe, allora dobbiamo azionare la cappa per aspirare i fumi della cucina; installare una ventola in bagno : la stanza più a rischio è il bagno perchè dopo una doccia nell'ambiente rimane il vapore e l'umidità, ma con la ventola si elimina velocemente ogni residuo;

: la stanza più a rischio è il bagno perchè dopo una doccia nell'ambiente rimane il vapore e l'umidità, ma con la ventola si elimina velocemente ogni residuo; deumidificatori : nelle camere più esposte possono aiutare ad avere ambienti privi d'umidità;

: nelle camere più esposte possono aiutare ad avere ambienti privi d'umidità; evitare il ristagno dell’acqua nei sottovasi : se abbiamo il pollice verde e abbiamo piante in casa, quando le annaffiamo dobbiamo stare attenti che l'acqua non rimanga nel sottovaso;

: se abbiamo il pollice verde e abbiamo piante in casa, quando le annaffiamo dobbiamo stare attenti che l'acqua non rimanga nel sottovaso; non far asciugare il bucato in casa: i capi bagnati possono sprigionare umidità soprattutto di notte quando le finestre sono chiuse.

Come assorbire l'umidità

Nonostante tutte le precauzioni può succedere di avere stanze umide, ma ci sono dei rimedi del tutto naturali per rendere l’ambiente sano, vediamo quali sono.