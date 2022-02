Switch off, il decoder a scomparsa per non cambiare Tv

Il nuovo digitale terrestre è in dirittura d’arrivo e quindi bisogna farsi trovare preparati con gli strumenti e gli apparecchi giusti.

Con il passaggio allo standard dvb-t2, il digitale terrestre è in dirittura d’arrivo e molti utenti dotati di vecchie tv, o decoder conformi ai vecchi standard, si ritroveranno senza più poter vedere i propri programmi preferiti.

Nonostante i bonus a disposizione per poter cambiare la propria tv, non tutti sono disposti ad affrontare questa spesa. Allora come fare? La soluzione ideale sono i decoder più moderni. Adatti a tutte le tasche, “salvano” il vecchio televisore e rispettano il design della stanza. I mini decoder, infatti, permetteranno di non perdere le trasmissioni preferite senza rovinare l’estetica della camera.

Cos’è il decoder a scomparsa

I dettagli sono importanti. Lo sanno bene gli amanti degli arredi. Per avere un ambiente bello e curato, a volte possono esserci degli strumenti che mettono a rischio l’estetica della camera, e i decoder sono tra questi.

La soluzione perfetta per non rinunciare alla tecnologia e non stravolgere il design della cucina, del soggiorno o della camera da letto, sono i decoder a scomparsa. Questi sono dei mini decoder che si collegano nella parte posteriore della televisione così da integrarsi perfettamente all’apparecchio e passare inosservati.

I mini decoder sono perfetti se si ha un televisore a schermo piatto posizionato al muro, perché riesce a mimetizzarsi e con lo spessore ridotto non crea ingombri.

Come installare un decoder

Installare un decoder a scomparsa per il digitale terrestre è molto semplice. Basta avere una televisione che disponga di porta usb e inserire il mini decoder. A questo punto non resta che collegarlo all’alimentatore e il gioco è fatto, in un attimo sarà possibile continuare a vedere i propri programmi preferiti.

Non solo tv: smartphone e tablet

I decoder a scomparsa, proprio come quelli “classici”, possono interagire senza problemi con i tablet e gli smartphone. In questo modo è possibile ottenere il controllo da remoto delle varie funzioni, avendo a disposizione un vero e proprio telecomando touch. Inoltre, questo tipo di decoder possono essere gestiti facilmente tramite applicazioni specifiche. Altre app, invece, trasformano il dispositivo in un client multimediale: in pratica, il decoder a scomparsa riesce a ricevere o riprodurre tantissimi contenuti, come ad esempio fotografie, musica e video, una funzione che si ispira direttamente a quella presente nelle tv di ultima generazione.

Esistono infine delle applicazioni legate al decoder a scomparsa per avere a disposizione la funzione “smart screen”, utile per visualizzare sul display del telefono oppure del tablet tutti i programmi televisivi che sono stati sintonizzati dal decoder. Si tratta di un modo ottimo per vedere la tv in qualsiasi stanza, sfruttando sempre la rete wi-fi domestica.

Mancano pochi giorni ormai allo switch-off e alla risintonizzazione dei canali e con i decoder a scomparsa è possibile avvicinarsi a questa data fatidica senza preoccupazioni.



