Barbecue: come scegliere l'alleato per una grigliata perfetta

La primavera e l'estate, sono le stagioni in cui le temperature miti, le lunghe giornate e la voglia di rilassarsi spingono a vivere all’aria aperta. Chi ha la fortuna di avere un giardino può avere tutto questo restando comodamente a casa, organizzando pranzi e cene con gli amici o la famiglia.

Una garanzia per serate di successo è senza dubbio una bella grigliata ricca di bistecche e salsicce arrosto, ma anche di verdure da cuocere sul barbecue. A carbonella, a gas o in muratura, di modelli ce ne sono davvero tanti, vediamo insieme quelli ideali per organizzare feste indimenticabili.



Barbecue a carbone

In giardino, su una terrazza o un balcone questo barbecue cuocerà alla perfezione ogni carne. La griglia in stile americano consente di regolare costantemente la temperatura, mentre le aperture laterali permettono all’aria di circolare anche quando il coperchio è chiuso. La presenza di un termometro integrato sul coperchio avverte quando il barbecue deve essere ricaricato per continuare a grigliare senza problemi. Il piano d’appoggio dotato di apribottiglie e ganci per posate, poi, rende il barbecue completo ed efficiente, perfetto per conquistare i re del barbecue.

Barbecue con sistema di cottura a pietra lavica



Dotato di un sistema di cottura a pietra lavica, cucina ottimi piatti in modo semplice. I bruciatori separati hanno ognuno una manovella per regolare la temperature e cuocere carne, pesce o verdure sempre alla giusta temperatura senza correre il rischio di farli bruciare. Per chi non riesce proprio a resistere e a dedicarsi a ricette sempre nuove, il barbecue grazie al fornello laterale diventa una vera e propria cucina all’aperto su cui preparare non solo grigliate, ma anche pasta e deliziosi contorni. Per avere tutto a portata di mano, la struttura è arricchita da un cestello portaoggetti, inoltre grazie alle ruote può essere spostato facilmente in ogni angolo del giardino.

Barbecue a gas in legno

La combinazione di legno di acacia e acciaio fanno del barbecue un modello imperdibile per gli amanti del design. Hamburger, tacos e bistecche verranno cotte alla perfezione grazie alla griglia in ghisa e ai bruciatori che consentono di raggiungere temperature elevate e massime prestazioni. Dotato di due comodi e ampi ripiani laterali in legno potrete poggiare dal cibo, ai piatti, fino ai condimenti o agli utensili per avere tutto quello che vi serve e preparare deliziose grigliate in totale comodità. Se non avete un giardino grande, il barbecue può essere spostato facilmente e in piena sicurezza grazie alle ruote.



Barbecue portatile

Per chi ha solo balconi o poco spazio in giardino, questo modello è ideale. Con il barbecue da tavolo pratico e leggero potete preparare deliziosi pranzetti a base di carne, verdure o pesce grazie alla piastra da posizionare direttamente sulla carbonella. La ventola alimentata a batteria diffonde uniformemente il calore per garantire una cottura impeccabile senza fare fumo. Il barbecue formato da una conca interna in acciaio inox e la griglia, realizzati interamente in acciaio inox resistente e duraturo, possono essere lavate comodamente in lavastoviglie.

Barbecue per tutta la famiglia

Il barbecue in acciaio inossidabile è facile da montare e smontare per portarlo con voi in viaggio o durante un pic nic. La struttura dalla forma rettangolare ha un design essenziale e minimal, ma una struttura ampia per assicurare piatti gustosi per tutta la famiglia. La griglia consente la cottura di più cibi contemporaneamente e fino a 10 porzioni per accontentare tutti i gusti. Versatile e funzionale i ganci laterali permettono di sistemare gli attrezzi e dei ripiani per conservare al sicuro piatti e ingredienti.

Barbecue elettrico

Se avete poco spazio in balcone, ma non volete proprio fare a meno di una grigliata in compagnia dei vostri cari, allora potete optare per questo modello compatto, che misura 67 x 57 x1 07 centimetri. Il barbecue elettrico arriva fino a 2200 watt per cuocere i piatti preferiti in poco tempo. Dotato di un coperchio per evitare che il fumo si diffonda, è completato da una vaschetta apposita per la raccolta del grasso che cola durante la cottura. La marcia in più? Anche se il modello non è molto ingombrante, è dotato di un ripiano per sistemare l'indispensabile.

Barbecue con affumicatore

Per alcuni grigliare è una vera e propria arte e per farlo bene bisogna avere un barbecue all'altezza, questo modello è perfetto per chi non vede l'ora di preparare deliziosi manicaretti in grado di stupire i propri ospiti. L'ampia superficie di cottura può essere disposta su due livelli differenti così da poter cucinare contemporaneamente più alimenti, anche diversi tra di loro. Per rendere la grigliata davvero speciale, il barbecue ha un piccolo affumicatore laterale in cui far bruciare la legna che attraverso un tubicino regala agli ingredienti un particolare aroma.

Per gli amanti dello stile classico

Semplice ed essenziale, questo barbecue è perfetto per le persone che amano lo stile classico e senza tempo. Il modello a carbone ha una griglia in acciaio inox con manico in legno per evitare di scottarsi e un comodo cassetto raccogli cenere perfetto per utilizzare il barbecue anche in terrazzo o in balcone ed evitare che ci siano residui. Ideale per ogni ambiente, ha l'altezza regolabile e un piano collocato nella parte inferiore pensato per poter avere a portata di mano tutto quello di cui avete bisogno.

Come scegliere il barbecue

Per gli appassionati di cucina, preparare deliziosi piatti alla griglia è un modo per trascorrere del tempo in compagnia di amici e parenti, e misurarsi con un tipo di cottura che può avere molte insidie, in ogni caso, essere abili dietro i fornelli è importante, ma la scelta del barbecue non è da meno, vediamo le caratteristiche principali.

Tipologie

I barbecue possono essere:

A carbone : sono i modelli classici formati da un braciere e da una griglia, per questo possono essere molto ingombranti. La cottura è lenta e producono molto fumo

: sono i modelli classici formati da un braciere e da una griglia, per questo possono essere molto ingombranti. La cottura è lenta e producono molto fumo A gas : simili a quelli a carbone, al posto del braciere hanno un piano cottura con uno o due bruciatori e una griglia in pietra lavica con fiamma regolabile che permette di ridurre il fumo

: simili a quelli a carbone, al posto del braciere hanno un piano cottura con uno o due bruciatori e una griglia in pietra lavica con fiamma regolabile che permette di ridurre il fumo Elettrici: ideali per chi non ha spazio all'esterno, hanno dimensioni ridotte, ma consumano di più perché sono alimentati con corrente elettrica

Materiali

I materiali ricoprono un ruolo molto importante! per quanto riguarda la struttura che deve essere resistente, di solito in acciaio inox. Le griglie, invece, possono essere realizzate sia in acciaio inox che in ghisa, l'importante è che il materiale non arrugginisca.

Funzioni

I barbecue non hanno molte funzioni aggiuntive, ma le principali sono: