Primavera: come "risvegliare" giardini e terrazzi per uno spazio verde fiorito e rigoglioso

Le giornate soleggiate e le temperature più miti tipiche della stagione primaverile, portano con sè un incontenibile desiderio di rinnovamento e ritorno a godere degli spazi esterni delle proprie abitazioni. E' il momento pertanto, di dedicare alcune cure al proprio angolo verde domestico per risvegliarlo dal torpore dell’inverno.



Balconi, terrazzi, giardini ma anche le piante da appartamento hanno bisogno di nuove attenzioni. E marzo è tra i mesi migliori per sfidare il grigiore della città dando vita ad uno spazio colorato e rigoglioso.



"È il periodo dell'anno preferito dai giardinieri: il momento perfetto per “sporcarsi le mani”», conferma Magalí Puig Gómez, plant expert di Colvin, azienda spagnola specializzata nell’e-commerce di piante e composizioni floreali.



E' in arrivo la bella stagione: cosa fare?

"È necessario concimare le piante, consigliamo sempre l'uso di prodotti ecologici come l'hummus di vermi o il guano, una sostanza naturale formata dalla decomposizione di escrementi di animali. Bisognerà farlo con costanza, ricordandosi di ripetere il processo una volta al mese fino alla fine dell’estate".

Ma non è finita qui. "Sarà inoltre necessario trapiantare le piante in vasi più grandi: se notiamo che cominciano a “stare strette”, significa che è il momento di spostarle in uno più capiente, sarà sufficiente sostituirlo con un nuovo modello di circa 4-5 centimetri più largo rispetto all'attuale. Se normalmente le si tiene dentro dei coprivasi, ossia quei vasi senza fori che non permettono all’acqua di uscire eliminando il liquido in eccesso, consigliamo di optare per un'alternativa in terracotta con fori. Se sono invece piante invasate nella terra, sarà sempre molto importante scegliere la miscela di substrato idonea fcoche dipenderà dal tipo di pianta, ovviamente", continua l’esperta.



Marzo è il mese ideale anche per piantare nuove piante: "Noi raccomandiamo l'olivo, la strelitzia reginae o la musa nana, molto alla moda ultimamente e semplici da curare», suggerisce Magalí Puig Gómez, che aggiunge: "Ultimo step, ma non per importanza, è creare talee dalle piante che abbiamo in casa o in giardino. È il modo migliore per moltiplicare ed espandere il nostro piccolo angolo verde. A seconda della specie che vogliamo riprodurre ci sono diversi metodi per eseguire l’operazione".

La scatola degli attrezzi: che cosa non può mancare?

"I must have del perfetto giardiniere sono forbici da giardinaggio o cesoie, un vaporizzatore, alcool e cotone idrofilo per disinfettare le forbici prima di andare a operare sulle piante, una pala da giardinaggio, un grembiule e guanti, nel caso in cui si lavori con piante spinose o con foglie appuntite come ad esempio rose, cactus, e naturalmente un annaffiatoio».



Per chi è alle prime armi bastano poche regole per dedicarsi con soddisfazione al giardinaggio. A iniziare dal dosare bene la quantità di acqua. Come si innaffia nel modo corretto? "È sempre meglio farlo poco piuttosto che in eccesso", spiega la plant expert, "in generale è più semplice salvare una pianta che sembra un po' secca piuttosto che una troppo bagnata o praticamente inzuppata». E come si capisce che è arrivato il momento giusto di farlo? «Il trucco universale è il seguente: immergere il dito nel substrato, quindi nella terra. Se quando lo si sfila è secco, significa che è opportuno innaffiare. Se invece è umido, conviene aspettare".



Temperatura e luce sono altri due aspetti fondamentali per redere felici le piante. "Le foglie hanno la stessa sensibilità della pelle di una persona quando si tratta della luce del sole. Bisogna sempre stare molto attenti alle necessità delle singole piante: quando acquistiamo una pianta, non possiamo posizionarla sempre e solo dove vogliamo. Dobbiamo prestare attenzione alla luce e alla temperatura della stanza o del luogo nella quale la stiamo collocando prima di prendere la decisione finale".

Coltivare il "pollice verde"

E a proposito di piante, primavera è sinonimo di verde e fiori. Perciò per preparare al meglio il terrazzo per l'arrivo della bella stagione lasciamo emergere il "pollice verde" presente in ognuno di noi. Con un pizzico di pazienza anche la persona meno esperta potrà creare un angolo green magico e rilassante. E' necessario tuttavia, scegliere con attenzione le piante da posizionare all'esterno; nel mese di marzo, sui terrazzi trovano spazio le azalee, profumatissime e disponibili in tanti colori dal bianco al rosse oppure le fresie che danno un incredibile tocco di allegria. Ma non solo, approfittane per piantare le erbe aromatiche che, oltre a riempire l'atmosfera di splendidi profumi, sono anche utili ogni volta che ti metti ai fornelli.

Organizzare delle zone di ombra

Sole per le piante e un po' di ombra per te. Con l'arrivo della primavera dobbiamo preparare piante e fiori ma anche uno spazio dedicato al relax. Per quanto sia bello prendere un po' di sole e svecchiarti dal freddo inverno, non dimenticare di creare un po' di ombra con ombrelloni, tende o con una bella vela da appendere come un tetto. Se vuoi dare un tocco di esoticità in più puoi optare per una tenda a baldacchino, semplice ed elegante allo stesso tempo.

Illuminare il terrazzo con luci e lanterne

Arietta tiepida, giornate che si allungano. Il verde delle piante, un bel tavolo con un aperitivo e un filo di musica in sottofondo. Cosa manca? Prepara il tuo terrazzo all'arrivo della primavera installando delle luci. Che siano lanterne, luci a filo o cotton balls stai certa che con questo tocco di classe darai alle tue serate in terrazzo un tocco di magia. Utili a illuminare le serate in compagnia del tuo amore, degli amici o della famiglia ma anche a creare un'atmosfera unica e speciale.