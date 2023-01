Orto con i bambini, una pratica educativa e stimolante

Fare l’orto è un’attività che aiuta i bambini ad abbandonare gli schermi luminosi degli smartphone, tablet e tv per ritrovare il vero contatto con la natura.

Per realizzare questa attività basta davvero poco: se non hai un giardino a casa, basta anche un balcone o un terrazzo, dell’acqua, un po’ di terra, alcuni semi e qualche vaso!

Ma vediamo nel dettaglio i benefici di questa attività e come fare un orto su misura per i nostri bimbi.





Perché fare l’orto con i bambini

I benefici per i bambini di prendersi cura di un orto sono molti, tra cui:

Risveglia l’interesse per la natura ed aumenta il rispetto per il nostro pianeta

per la natura ed aumenta il per il nostro pianeta Aumenta il senso della responsabilità : ci sono delle piccole piantine che hanno bisogno delle vostre cure.

: ci sono delle piccole piantine che hanno bisogno delle vostre cure. Aumenta l’autostima : i bambini vedono e toccano con mano il frutto del loro lavoro

: i bambini vedono e toccano con mano il frutto del loro lavoro Favorisce l’apprendimento: si può insegnare ai bambini i nomi di alcune piante, il ciclo delle stagioni e i tempi di semina

si può insegnare ai bambini i nomi di alcune piante, il ciclo delle stagioni e i tempi di semina Aumenta la pazienza e la calma , aspettando che il seme germogli o la pianta fiorisca e dia i suoi frutti (viviamo in un mondo veloce e frenetico, la natura ci insegna a non avere fretta perché per ogni cosa c’è il suo tempo)

, aspettando che il seme germogli o la pianta fiorisca e dia i suoi frutti (viviamo in un mondo veloce e frenetico, la natura ci insegna a non avere fretta perché per ogni cosa c’è il suo tempo) Stimola il movimento fisico : scavare, piantare, innaffiare, potare e raccogliere aumenta il coordinamento e la motricità

: scavare, piantare, innaffiare, potare e raccogliere aumenta il coordinamento e la motricità Aiuta i bambini a consumare più frutta e verdura: avranno molta più curiosità nell’assaggiare il frutto del loro lavoro



Un orto "su misura"

Alcuni accorgimenti per un orto su misura per bambini:

Mettere tutto alla loro altezza , tutti gli utensili devono essere facilmente accessibili ai bambini

, tutti gli utensili devono essere facilmente accessibili ai bambini Procurare attrezzi adeguati come un piccolo annaffiatoio, una piccola paletta e dei vestiti vecchi, o un grembiulino, con cui sia libero di sporcarsi

come un piccolo annaffiatoio, una piccola paletta e dei vestiti vecchi, o un grembiulino, con cui sia libero di sporcarsi Realizzare spazi appositi in cui riporre tutto con ordine, così che i bambini possano curare l’orto in autonomia, riponendo tutto al suo posto una volta finito

in cui riporre tutto con ordine, così che i bambini possano curare l’orto in autonomia, riponendo tutto al suo posto una volta finito Realizzare delle etichette per ricordarci cosa è stato seminato, meglio scrivere il nome delle piante in dei cartellini oppure si possono realizzare dei simpatici disegni (un’attività che si può tranquillamente iniziare in casa, nelle giornate di pioggia)





?Cosa piantare con i bambini

Meglio scegliere piante facili da coltivare e che crescano con una certa velocità, in modo che i bambini possano vedere i frutti del loro lavoro. Alcuni esempi possono essere: insalata, pomodorini, prezzemolo, basilico ma anche molte erbe aromatiche ed officinali come salvia, rosmarino, lavanda, malva, menta e melissa. Facili da coltivare e facilmente utilizzabili in cucina.

Potete scegliere due modi per realizzare il vostro mini orto con i bambini, piantare delle piantine (soluzione più semplice e veloce) oppure comprare dei semi (soluzione che richiede più tempo, pazienza e fiducia, ma sicuramente la soddisfazione è più grande).





Strumenti e soluzioni utili

Se volete provare a curare un orto a misura di bambino ecco qualche suggerimento in base alla nostra esperienza di “piccolo orto, grandi soddisfazioni”: