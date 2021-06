Muffa dagli arredi, come rimuoverla in modo naturale

Anche negli arredi da giardino è possibile che si formi la mussa: ecco come per rimuoverla con prodotti semplici e naturali

Hai notato della muffa nei mobili da giardino? Purtroppo capita di frequente e spesso la soluzione a cui pensano in molti è quella di buttare via i mobili da giardino, decidendo di acquistarne nuovi. Anziché affrontare questa spesa importante, possiamo provare a rimuovere la muffa in maniera efficace con ottimi risultati e farli tornare praticamente nuovi. Vediamo insieme come rimuovere la muffa dai mobili da giardino.

La prevenzione viene prima di tutto

Un vecchio spot diceva: prevenire è meglio che curare. Vale anche per gli arredi da esterno da sfruttare con orgoglio soprattutto in estate. Per evitare che la muffa faccia danni irreparabili, è meglio prepararsi per tempo. Come fare? Semplicemente sistemare questi mobili in un luogo fresco quando non si usano. Quindi evitare un luogo buio, caldo ed umido, proprio le condizioni ideali in cui l’organismo si sviluppa e prolifera. Tra l’altro, la muffa risulta pericolosa anche per la nostra saluta, dunque sarebbe opportuno sempre asciugarla con grande attenzione, altrimenti qualsiasi pulizia sarebbe inutile.

Rimuovere la muffa dagli arredi esterni di legno

Molti non sanno che per rimuovere la mussa utilizzare i detersivi con cui normalmente si lavano i piatti è una scelta sbagliata, anzi un errore molto grave. Questi detersivi, infatti, possono aggredire il legno, fino a danneggiarlo completamente e a fargli perdere il colore. Sarebbe quindi preferibile puntare su prodotti naturali: gli ingredienti perfetti per realizzarli in casa sono:

Mezza tazza di ammoniaca

Una tazza di aceto

Mezza tazza di bicarbonato di sodio

Un litro e mezzo d’acqua

Nel liquido vanno mescolati e diluiti tutti questi elementi, poi basterà utilizzare un panno morbido oppure una spugna non abrasiva. L’aceto bianco, inoltre, può tornare utile per eliminare le tracce più resistenti di muffa.

Gli arredi da esterno in vimini

Sei mobili sono in vimini, non ci si deve preoccupare. Il procedimento da seguire è lo stesso e la muffa si potrà rimuovere senza problemi. La spugna e il panno, in questo caso, possono risultare insufficienti per raggiungere gli angoli più difficili e ostinati, ma si rimedia facilmente con un tubo d’acqua dal getto molto potente.

Le superfici in metallo e i cuscini

Per rimuove la muffa sulle superfici di metallo non si deve far altro che usare un detergente neutro, per poi strofinare con grande cautela per non rovinare queste parti del mobile. Come comportarsi invece con i cuscini?

Le macchie possono aggredire anche i cuscini che di solito completano l’arredo, ecco perché andrebbero puliti con un po’ di candeggina (una tazza insieme a un litro d’acqua) per eliminare qualsiasi residuo e non mettere a rischio la salute delle persone che poi li useranno.

