Come scegliere le tende da sole perfette per ogni casa

Utilissime per schermare terrazzi, balconi e finestre le tende da sole oltre che regalare zone d’ombra dove rilassarsi e godersi l’aria fresca in estate sono anche elementi d’arredo da che non si vede l’ora di sfruttare proprio nel periodo più caldo dell’anno. Prima di acquistarne una è bene considerare alcuni aspetti, in molti casi fin troppo sottovalutati, per avere la tenda da sole perfetta sarà assicurata!

Una tenda da sole diversa per ogni esigenza

Esistono in commercio diverse tende da sole, ognuna pensata per venire incontro a un dettaglio diverso del balcone o della terrazza. Alcune sono ideali per appartamenti piccoli, altre perfette per i condomini. Gli esempi più comuni sono:

Tende a bracci: sono le più diffuse in assoluto, la soluzione ottimale per chi ha a disposizione una piccola superficie. La tenda si srotola direttamente da un tubo e grazie a due bracci laterali rimane ben salda. Sono facili da installare, ma potrebbero essere rovinate dal maltempo

sono le più diffuse in assoluto, la soluzione ottimale per chi ha a disposizione una piccola superficie. La tenda si srotola direttamente da un tubo e grazie a due bracci laterali rimane ben salda. Sono facili da installare, ma potrebbero essere rovinate dal maltempo Tende con guide : le guide laterali servono come copertura degli spazi verticali più grandi, in particolare quando bisogna gestire un terrazzo più grande oppure una pergola

: le guide laterali servono come copertura degli spazi verticali più grandi, in particolare quando bisogna gestire un terrazzo più grande oppure una pergola Tende a caduta : sono l’ideale per balconi o verande e il nome molto particolare si spiega col fatto che il telo tende a “cadere” in verticale da un rullo

: sono l’ideale per balconi o verande e il nome molto particolare si spiega col fatto che il telo tende a “cadere” in verticale da un rullo Tende in pvc trasparente: la pellicola è spessa e quindi molto resistente, con la trasparenza del materiale che assicura una veduta ampia del panorama

L’importanza del materiale

A fare la differenza nelle tende da sole è anche il materiale. Ce ne sono tantissimi, come quelli più resistenti in assoluto, vale a dire le fibre sintetiche: se si desidera una tenda che non si strappa o usura, allora bisogna affidarsi al poliestere oppure all’acrilico. Le fibre naturali sono molto gettonate, ma bisogna tenere conto che questi materiali possono subire le conseguenze peggiori della pioggia.

Il colore più adatto

Con le tende da sole ci si può davvero sbizzarrire in fatto di colori. I tessuti scuri sono perfetti per evitare che i raggi penetrino in maniera eccessiva, mentre le tonalità più chiare sono eleganti ma con minori capacità di assorbire il calore. Normalmente il blu è la scelta ideale per le abitazioni bianche, mentre l’arancione si addice a quelle case che hanno pareti esterne con il giallo o il marrone. Le righe, inoltre, sono una soluzione intramontabile, in primis verde e bianco.

Il meccanismo delle tende da sole

Sono sostanzialmente due i meccanismi delle tende da sole a cui affidarsi. Si tratta di quello manuale e di quello automatizzato. La prima tipologia è quella più economica, molto sfruttata per le grandi superfici, mentre la seconda si addice alle case in cui non è sempre possibile controllare il balcone, visto che si possono attivare con un telecomando o con un sensore.

Come installare le tende da sole

Ultimo ma non meno importante particolare relativo alle tende da sole è quello della loro installazione. Per andare sul sicuro bisognerebbe usare una certa perizia, soprattutto quando la tenda è di grandi dimensioni, dunque il consiglio è quello di affidarsi a personale esterno. Normalmente l’installazione avviene sulla facciata, anche se è possibile optare per il montaggio a soffitto, ad esempio quando nel tetto o nel balcone è presente una sporgenza. In questa maniera il risultato estetico finale sarà sempre di grande effetto e gradevole.

