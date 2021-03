Prestigioso attico vicino al mare in vendita a Riccione

A Riccione Paese, in prossimità della zona Abissinia, in uno dei contesti residenziali più ambiti vista la vicinanza al mare e al prestigioso Viale Ceccarini, è in vendita un esclusivo Attico di nuova realizzazione in palazzina in classe A, dotato delle migliori tecnologie per il risparmio energetico e l'isolamento acustico.

Con una superficie di 137 mq e un meraviglioso terrazzo di 45mq, l’immobile si distingue anche per le alte finiture interne ed i comfort rispondenti alle moderne esigenze abitative. L'ampio terrazzo in parte loggiato è ideale per feste, cene o semplicemente per godersi momenti in assoluto relax.

L’attico si sviluppa per tutto il perimetro della costruzione, con ascensore che arriva direttamente nell’abitazione e si sviluppa così: zona giorno di oltre 40 mq con ampie vetrate che donano luminosità e profondità all’ambiente, cucina separata ed abitabile, tre ampie camere matrimoniale e doppio servizio. Al piano seminterrato poi troviamo un garage doppio di 27 mq.

Gli spazi interni possono essere variati e personalizzati in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni www.elicasa.it