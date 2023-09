Insetti e autunno: quali sono i più comuni e come allontanarli da casa

Chi dice che gli insetti in casa ci sono soltanto d'estate? I primi freddi, infatti, portano con sè non solo l'abbassamento delle temperature ma anche l'insorgenza nelle abitazioni di diverse tipologie di insetti. Il cambio di stagione, infatti, spinge questi animaletti a cercare un posto in cui ripararsi e quale luogo migliore delle nostre case? Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono gli insetti, cosiddetti "autunnali" e come eliminarli da casa una volta per tutte.

Le tipologie di insetti autunnali

I mesi di settembre, ottobre e novembre corrisponsono per alcune specie di insetti alla fase di semi letargo che li porta a produrre una sostanza nutritiva assorbendo l'acqua dall'ambiente esterno. Per questo motivo, alcuni insetti, sono proprio alla ricerca di luoghi umidi e riparati dove prendere l'umidità dall'aria per sopravvivere durante l'inverno. Tra questi, i principali insetti che ci si potrà trovare in casa in autunno sono:

scarafaggi

zanzare

cimici

mosche

formiche

falene

Come prevenire gli insetti autunnali in casa

Se le mosche e le zanzare sono facilmente individuabili, ci sono altri insetti che potrebbero nascondersi in casa ed essere difficilmente scovabili. Per tenerli lontani da casa bisogna seguire alcune piccole ma importantissime regole.